تامر حسني يفتتح احتفالية عقد قران ولي العهد الأردني.. 29 مايو

يفتتح الميجا ستار تامر حسني، أضخم احتفالية تقام في الأردن بمناسبة عقد قران ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على رجوة خالد السيف.

ويحيي تامر حسني، الاحتفالية فى الساعة الثامنة مساء يوم الاثنين 29 مايو الجارى بستاد عمان الدولي في المدينة الرياضية، والحفل متاح لجميع أفراد الشعب الأردني وكافة الجنسيات العربية المقيمة بالمملكة الأردنية الهاشمية لذا يعد الأضخم على الإطلاق فى العالم.

ويشارك في إحياء الاحتفالية من الفنانين والنجوم العرب راغب علامة، وأحمد سعد وديانا كرزون، وزين العوض وDJ أحمد علاونة وعبدالله مهيرات.

وسيكون الدخول مجانا عبر التسجيل على موقع إلكتروني خاص بالحفل، كما تتوافر حافلات نقل مجانية من (عبدون، الجاردنز، مجمع الجنوب، وحدائق الحسين) إلى الحفل، حيث سيكون التجمع لتحرك الحافلات بين الساعة 5 - 6.30 مساء بتوقيت المملكة الأردنية.