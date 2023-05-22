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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنغام عن تقنية غناء الذكاء الاصطناعي: هيقعدونا في البيت كده

أنغام
أنغام

كشفت الفنانة أنغام عن رأيها فى تقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك في تصريحات تليفزيونية على هامش حفلها بدولة الكويت.

وصرحت أنغام عن تقنية الذكاء الاصطناعي: فكرة الدويتو حلوة والأحلام حلوة لكن أن حد يستعمل صوتك وأنت مش عارف مش حاجة حلوة وصوتي مش حقيقي ومفيهاش الإحساس البشري، أتمنى أنها تكون هوجة وتخلص هيقعدونا في البيت كده".

 

أغنية سيبك أنت : 

 

حققت أغنية “سيبك أنت” للنجمة أنغام، نجاح كبير جدًا حيث تصدرت التريند رقم ١ للمزيكا على موقع “اليوتيوب” وذلك بعد ما يقرب من ثلاث أيام على طرح الاغنية، كما اقتربت من كسر حاجز المليون مشاهدة.

أغنية “سيبك أنت” كلمات: أمير طعيمة، ألحان: وليد سعد، توزيع: مادي، ميكس وماستر: أمير محروس، إخراج: عادل جمال.

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أنغام وتامر عاشور : 

 

وكان قد افتتح النجمان  أنغام و تامر عاشور، أولى حفلات مهرجان "صيف الكويت" وسط حضور جماهيري كبير ناهز الـ 5 آلاف من جمهور متذوق للفن وعاشق للطرب تفاعل مع النجمين طوال الحفل.

يذكر أن شاركت الفنانة أنغام، بحفل روائع الموجي الذي أقيم في السعودية، وسط حضور جماهيري ضخم.

و أشعلت انغام الحفل بغنائها أغنية “صافيني مرة” وسط تفاعل الجمهور الكبير معها.

ويأتي حفل الموسيقار محمد الموجي؛ امتدادًا لنجاح الليالي الفنية التي سبقته مثل: ليلة "صوت الأرض" وليلة "ذكريات مع الموسيقار هاني شنودة"، و"ليلة من الماضي الجميل".

أنغام الذكاء الاصطناعي الموسيقار محمد الموجي الموسيقار هاني شنودة الفنانة انغام أمير محروس أنغام وتامر عاشور امير طعيمة

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