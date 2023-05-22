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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من حذفها للتبرع بـ300 ألف جنيه.. قصة صورة فتحت النيران على محمد رمضان

محمد رمضان
محمد رمضان

خلال الأيام الماضية تعرض الفنان محمد رمضان إلى هجوم حاد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشر صورة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام من داخل طائرته الخاصة، وبجانبه حزمة من الدولارات. 

محمد رمضان 

وسرعان ما استوعب محمد رمضان الهجوم الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي ضده ، وقام علي الفور بحذف الصورة ، وخلال تلك اللحظات قام الطبيب الشهير جمال شعبان بالتعليق علي  الصورة قائلا : الدولارات دي .. للي واضح انك مش محتاج لها.. تشتري منظمات كهربية للغلابة الكتير اللي في العناية المركزة وعندهم احتمال السكتة والتوقف القلبي المفاجئ، ومحتاجين جهاز لإنقاذ حياتهم يمكن دا يشفع لك يوم الزحام”.

 وسرعان ما استجاب محمد رمضان إلى منشور د. جمال شعبان بعدما تواصل معه وانفقا علي علاج بعض الحالات التي تعاني من مشاكل صحية خطيرة.  

وطلب الفنان محمد رمضان من الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إرسال أسماء المستشفيات التي تحتاج لأجهزة خاصة بالقلب، وكذلك رقم هاتفه.

الصورة التي هوجم بسببها محمد رمضان 

وعلق محمد رمضان: "شكراً يا دكتور.. ياريت تبعتلي أسماء المستشفيات اللي محتاجة الأجهزة وتليفون حضرتك على الخاص"، ليتلقى رسالة جديدة من جمال شعبان: "شكرا علي رد حضرتك المحترم، بعت لحضرتك على الخاص رقم التليفون، والمرضى في مستشفيات كتير منها معهد القلب بيت القلب بتاع الغلابة".

ولم يمر طويلا حتي خرج د. جمال شعبان وقال في تصريحات تليفزيونية لقناة صدي البلد :" محمد رمضان تواصل معي اليوم وقالي «احترم حديثك لي ووجدت رقي كبير في حديثك لي» ".

وأكمل جمال شعبان:" محمد رمضان قالي أنا ايدي في ايدك عشان نعمل خير وقلت له سأقوم بحصر حالات  القلب التي تحتاج إلى منظمات قلبية".

بعد الهجوم عليه .. محمد رمضان يحذف صورة الدولارات

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ولفت جمال شعبان:" محمد رمضان قالي أنه تواصل مع معهد القلب لمساعدة حالات القلب، و اتفق معي على لقائه من أجل العمل سويا لمساعدة حالات القلب ، واقترحت عليه تأسيس مؤسسة خيرية خاصة به ورحب بهذه الفكرة.

وخلال الدقائق الماضية ، نشر الطبيب الشهير جمال شعبان صورة تجمعه بالفنان محمد رمضان ، حيث اعلن عن تكفل الأخير بعلاج عدد من الحالات الحرجة خلال الفترة القادمة . 

وكتب جمال شعبان : وعدني بالمساهمة في علاج حالات كثيرة وخاصة الحالات الخطيرة التي تعاني من اختلال  كهرباء قلب  والمعرضة  لخطر السكتة القلبية

وأضاف جمال شعبان : بداية .. بدأنا  بالتواصل مع أول حالة من المنيا، والترتيب لتركيب أول جهاز يتكفل بتكاليفه كاملة والتي تصل إلي ٣٠٠ ألف جنيه مصري .. بداية  وأول الغيث قطرة. 

 

 

محمد رمضان الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق الفنان محمد رمضان دكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق قناة صدي البلد

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