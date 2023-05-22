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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد مشاركته بـ كان.. مهرجان القاهرة السينمائي يختار "عيسى" بمسابقة الفيلم القصير

فيلم عيسي
فيلم عيسي

 أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اختيار الفيلم المصري "عيسى" للمشاركة في مسابقة الفيلم القصير ضمن فعاليات الدورة الـ 45، التي من المقرر أن تنطلق خلال الفترة من 15 إلى 24 نوفمبر 2023 بدار الأوبرا المصرية. 

 والفيلم يُعرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عقب مشاركته في مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي الدولي، والفيلم من إخراج مراد مصطفي، ويقوم ببطولة الفيلم كيني مارسيلينو وكنزي محمد، مدير تصوير مصطفى الكاشف، مونتاج محمد ممدوح، سيناريو مراد مصطفى وسوسن يوسف، والفيلم إنتاج مصري فرنسى مشترك بين شركة بونانزا فيلمز للمنتجة سوسن يوسف والمنتجة الفرنسية مارجو لورييه وشركة ريد ستار وسي سينما وشيفت أستديوز وفيلم كلينك ويقوم بالتوزيع الدولى للفيلم شركة H264. 

وتدور أحداث فيلم عيسى من خلال مهاجر إفريقي في مصر يبلغ من العمر 17 عامًا، يحاول أن يسابق الوقت بعد حادث عنيف لإنقاذ أحبائه مهما كلفه الأمر.

 وقال المخرج أمير رمسيس مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: فخور باختيار أول الأفلام المصرية لمهرجان القاهرة لهذا العام بعد سنوات من متابعة مشوار المخرج المتميز مراد مصطفى ووصوله لمسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان.. سعيد بأننا نحتفي بنجاح هذا الفيلم المتميز".

مراد مصطفي

وأضاف مخرج الفيلم مراد مصطفي: سعيد جدا بمشاركة الفيلم في مهرجان القاهرة الذي أعود له مجدد هذا العام بعد 3 سنوات منذ عرض أول أفلامي "حنة ورد" به، ومهرجان القاهرة بالنسبة لي المهرجان الأول الذي حضرته في حياتي في فترة المراهقة لمشاهدة الأفلام الدولية وشرف لأي مخرج أن يختار فيلمه ليعرض وسط هذا الجمهور المتميز الذي يملأ قاعات السينما وهو يحمل شغف المشاهدة. وسبق وأعلنت إدارة المهرجان عن فتح باب التقديم لمشروعات الأفلام في النسخة العاشرة من ملتقى القاهرة السينمائي، ضمن فعاليات دورته الـ 45 ويمكن لصناع السينما التقدم بمشروعاتهم وأفلامهم في مرحلة ما بعد الإنتاج بداية من الأحد 7 مايو وحتي الجمعة 7 أغسطس.  

 ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).

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