إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي أبوقرقاص بالمنيا

أصيب 3 أشخاص جميعهم من أسيوط اثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي القديم أمام إحدى قرى مركز أبوقرقاص في جنوب المنيا، بسبب السرعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي القديم أمام مركز أبوقرقاص.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الاسعاف وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص جميعهم يقيمون في محافظة أسيوط، وتم نقلهم إلى المستشفي المركزي لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه كسور وارتجاج.

انتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، وتم التحفظ على السيارة الملاكي تحت تصرف النيابة العامة.

