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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا.. قطع مياة الشرب بملوي 4 ساعات لصيانة مأخذ محطة المعصرة

انقطاع مياه الشرب
انقطاع مياه الشرب بملوي

أعلنت شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمنيا انقطاع مياة الشرب عن مدينة ملوى غدا الجمعه  الساعة 12 صباحا حتى 3 صباحا لمدة 4 ساعات وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية بماخذ محطة المعصرة المرشحه.

وأهابت الشركة في بيان لها بالمواطنين وأصحاب المخابز ومديري المستشفيات والمؤسسات الحيوية توفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع.

 

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وفي سياق متصل استلم  المهندس رجب  السعيد جبر رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا شهادات اعتماد خطط سلامة ومأمونية مياه الشرب لمحطة مياه ساقولا ببني مزار ومحطة مياه علي باشا حلمي بمركز مطاي بحضور د محمود عبد الرحمن مدير إدارة المأمونية وسلامة المياه بالشركة القابضة والدكتور وليد حسن غنيم والدكتور علاء سلام والدكتور محمد السيد  وقطاع المعامل والجودة بالشركة.

اكد السعيد علي اهمية  التأكد من مأمونية الخدمات المقدمة للحفاظ على الصحة العامة مشيراً إلى أن خطط سلامه ومأمونية المياه ومأمونية تداول الصرف الصحي تعد هي الضمانة الاكثر فاعلية للحد من المخاطر الصحية والبيئية المتعلقة بالمياه والصرف وتطبيقها ينعكس بالايجاب علي الصحة العامة واستدامة الخدمات المقدمة بجودة عالية.

وتقدم  " السعيد  " بالشكر للشركة القابضة على دعمها المستمر لخطط سلامة ومأمونية المياه حتى تكون موارد المياه آمنة و مستدامة.

 

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