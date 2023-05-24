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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 132 كجم لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنيا

حملة تموينية مكبرة
حملة تموينية مكبرة

تواصل الوحدات المحلية بالمنيا، جهودها في تنظيم الحملات التفتيشية المفاجئة لرصد المخالفات وتحقيق الانضباط على السلع التموينية والمواد الغذائية .

وذلك من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق، للتأكد من جودة المعروض من المنتجات على المواطنين والتفتيش على تراخيص المحلات والتصدى لأى اشغالات بالطريق العام، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا .

 

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وفى هذا السياق ، قاد اللواء دكتور محمد عقل السكرتير العام المساعد لمحافظة المنيا يرافقه اللواء ا.ح هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، حملة تفتيشيه مكبرة على محال بيع اللحوم والاسماك والمخابز البلدية وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى و مديرية التموين بالمنيا، للتأكد من جودة و صلاحية السلع المعروضة للاستخدام الآدمي و التصدي لمحاولات الغش التجاري حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، والتفتيش على تراخيص المحلات و الشهادات الصحية والتأكد من الالتزام بجودة ووزن الخبز السياحى .

من جانبه ، قال رئيس المركز إن الحملة اسفرت عن تحرير 9 محاضر متنوعة منها 7 محاضر تموينية و 2 إشغال طريق ، كما تم ضبط 21 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانه وضبط كمية دقيق سياحي بدون فواتير والتحفظ على 40 شكارة دقيق وزن 50 كيلو ، و ضبط كمية كبيرة من اللحوم والاسماك ، تبلغ 132 كجم تقريبا ، جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمى ، كما تم غلق شادر ومنفذ بيع لحوم بدون ترخيص، بالإضافة إلى تحرير محضرين إشغال طريق لمقاهي بشارع عدنان المالكى ، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

السكرتير العام المساعد الوحدات المحلية تحرير 9 محاضر تراخيص المحلات حملات التفتيش حملة تموينية مكبرة خارج السلخانة لحوم مذبوحة مديرية التموين بالمنيا

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