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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ المنيا يتابع انتظام أعمال توريد القمح بصومعة نفرتيتي في دماريس

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا يتابع توريد القمح

تابع الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، انتظام أعمال توريد محصول القمح بصومعة نفرتيتي بدماريس بمدينة المنيا، والتي تسع 20 ألف طن، وذلك في إطار خطة المحافظة، لمتابعة موسم التوريد وإحكام أعمال التوريد، باعتبار محصول القمح من أهم المحاصيل الاستراتيجية الحيوية.

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جاء ذلك بحضور اللواء أركان حرب هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، وممثلي مديرية التموين، وعدد من الجهات المعنية وأعضاء لجنة استلام القمح.


واستمع نائب محافظ المنيا، خلال الجولة إلى شرح حول مراحل توريد الأقماح، بداية من دخول السيارات الواردة، مرورًا بلجنة الفرز، حتي إصدار بيان بالوزن وجميع التفاصيل، وتابع أعمال فرز القمح وتصنيف درجات النقاوة له من خلال اللجنة.

ووجه نائب المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، بالتواجد الميداني والإشراف على أعمال التوريد، وتذليل جميع العقبات، مع مراقبة حالة التخزين بالصوامع ، كما التقى بعدد من المزارعين والموردين للمحصول. 

كما وجه بتسهيل جميع الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد، لافتا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة، وأخرى فرعية بالوحدات المحلية، وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح من خلال 42 موقعا تخزينيا (صوامع، وهناجر، وشون)، وتم تجهيزها على مستوى مراكز المحافظة، لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، منذ بداية أعمال التوريد في 15 أبريل الجاري.

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