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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل لأول مرة.. إعلان عاجل من رئيس الشيشان بشأن حرب أوكرانيا

رئيس الشيشان رمضان
رئيس الشيشان رمضان قديروف

قال رئيس الشيشان، رمضان قديروف، إنه تم إرسال أكثر من 26 ألف مقاتل شيشاني إلى منطقة العمليات الخاصة في دونباس وأوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية، وأكثر من 7 آلاف مقاتل موجودون حاليا في منطقة العمليات الخاصة.

وكتب قديروف، عن نتائج الاجتماع مع قادة الوحدات الأمنية عبر “تلجرام”، "منذ البداية، تم إرسال أكثر من 26 ألف شخص من جمهورية الشيشان إلى منطقة العمليات الخاصة، بما في ذلك 12 ألف متطوع خضعوا لتدريب سريع في قاعدة روس في جوديرميس. حاليا، أكثر من سبعة آلاف مقاتل من جمهورية الشيشان يدافعون عن مصالح روسيا".

وأضاف أنه “تم نقل 1014 وحدة من المعدات الخاصة، بما في ذلك 145 مركبة مدرعة، و 931 طائرة رباعية، و 344 جهاز رؤية ليلية، و 325 جهاز تصوير حراري، و138 طائرة مضادة للطائرات بدون طيار، وأكثر من 50 ألف مجموعة من المعدات الحديثة، و 28673 من معدات الاتصالات”.

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كما تحدث رئيس الشيشان، عن المساعدة المنتظمة للمدنيين في أراضي دونباس، وكتب: “أرسلت الشيشان أكثر من 22 ألف طن من المساعدات الإنسانية، بما في ذلك سيارات الإسعاف والمعدات الطبية والمواد الغذائية والأدوية ومواد البناء والضروريات الأساسية”.

وأضاف قديروف، أنه “يتم تنفيذ تشكيل فوجين بنشاط من خلال وزارة الدفاع في الاتحاد الروسي، وقد تم اختيار 2400 شخص يتم تنفيذ العمل معهم، كما أن معدات الأفواج في مرحلة الإنجاز”.

وتابع: “ينبغي إيلاء اهتمام خاص لتدريب الأشخاص.. على الأرض، من الضروري تهيئة ظروف أقرب إلى القتال. يجب دراسة أي مهارات مفيدة في المقدمة ووضعها موضع التنفيذ. هذا سيزيد بشكل كبير من سلامة وفعالية جنودنا".

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