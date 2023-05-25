زلزال عنيف يضرب روسيا .. تفاصيل

أعلنت المديرية الرئيسية لوزارة الطوارئ الروسية، اليوم الخميس، عن وقوع زلزال قوي في مقاطعة توابسي بإقليم كراسنودار الروسي.

وأكدت وزارة الطوارئ الروسية، أنه لم تقع أي إصابات نتيجة الزلزال.

وفي وقت سابق، أفاد المكتب الإقليمي لوزارة الطوارئ الروسية، بأن زلزالا بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر وقع في مياه خليج كامتشاتكا.

وقالت الوزارة في بيان: "وفقا لفرع كامتشاتكا التابع للخدمات الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، تم تسجيل حدث زلزالي غير محسوس في مياه خليج كامتشاتكا مساء يوم 14 مايو”.

وأضافت: “وقع الزلزال على عمق 68 كيلومترا. وبلغت قوته 5.2 وكان مركز الزلزال في مياه خليج كامتشاتكا، على بعد 94 كيلومترًا جنوب قرية أوست كامتشاتسك في منطقة بلدية أوست كامتشاتسكي”.