كارثة تقترب.. تحذير مرعب من العالم الهولندي بشأن وقوع زلزال مدمر

حذر العالم الهولندي، فرانك هوجربيتس، اليوم الخميس، من وقوع زلزال مدمر في الفترة بين من 31 مايو إلى 2 يونيو.

وكتب هوجربيتس، في تغريدة علي “تويتر”، “يمكن أن يؤدي تقارب ثلاث حالات اقتران كوكبية حرجة في الفترة من 31 مايو إلى 2 يونيو إلى وقوع زلزال كبير”.

لا يستهان به

وأضاف: “لا ينبغي الاستهانة بهذه الهندسة.. سيحدث الزلزال الكبير قبل أيام قليلة من اكتمال القمر”.

وفي وقت سابق، حذر العالم الهولندي، فرانك هوجربيتس، من وقوع عدة زلازل مدمرة في الفترة القادمة، بعد وقوع زلزال في سواحل تونجا وتركيا وعدن.

وقال هوجربيتس عبر “تويتر”: "نحن ندخل ببطء وقتًا يزداد فيه احتمال النشاط الزلزالي، هناك أمور هندسية معينة تحدث بين المريخ وزحل ، هذه الامور تنمو بشكل أسرع في الأشهر القليلة المقبلة، سيبلغ هذا النوع من الهندسة ذروته في أغسطس وسيكون حرجًا للغاية".