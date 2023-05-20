في شهر أغسطس.. العالم الهولندى يحذر من زلزال مدمر يضرب عدة دول

حذر العالم الهولندي، فرانك هوجربيتس، من وقوع عدة زلازل مدمرة في الفترة القادمة، بعد وقوع زلزال في سواحل تونجا وتركيا وعدن.

زلزال مدمر

وقال هوجربيتس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر :"نحن ندخل ببطء وقتًا يزداد فيه احتمال النشاط الزلزالي، هناك أمور هندسية معينة تحدث بين المريخ وزحل ، هذه الامور تنمو بشكل أسرع في الأشهر القليلة المقبلة، سيبلغ هذا النوع من الهندسة ذروته في أغسطس وسيكون حرجًا للغاية".

كانت قد أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالا بقوة 7.4 درجة ضرب قبالة سواحل تونجا.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع على عمق 212 كيلومترا وكان مركزه على بعد 73 كيلومترا شمال غربي هييفو في تونجا.

كما أطلقت الهيئة نظام التحذير من تسونامي في الولايات المتحدة إنه لم يكن هناك تحذير من حدوث تسونامي بعد الزلزال.