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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال عنيف يقترب.. العالم الهولندي يثير الذعر بإعلان جديد

العالم الهولندي
العالم الهولندي

حذر العالم الهولندي، فرانك هوجربيتس، من وقوع زلزال قوي رغم معارضة شريحة واسعة من علماء الجيولوجيا لطريقته في التنبؤ.

وفي تغريدة جديدة، حذر هوجربيتس من “نشاط زلزالي أقوى في الأيام المقبلة”.

وفي قوت سابق، حذر العالم الهولندي، فرانك هوجربيتس، الذي جذب الانتباه بالتنبؤات الدقيقة التي أدلى بها، من وقوع زلازل عنيفة في مناطق جديدة.

وتنبأ هوجربيتس مرة أخرى بوقوع زلازل عنيفة بسبب "حركة الكواكب"، وقال: "من المحتمل أن يكون هناك زلزال في واحدة من غرب الولايات المتحدة، غرب جبال الهيمالايا وإيران وإندونيسيا والمحيط الهادئ ومنطقة البحر الكاريبي".

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وفي وقت سابق، وقال هوجربيتس: "الأسبوع الأول من مارس حرج للغاية، في الثاني نرى تقارب هندسة الكواكب الحرجة، سيكون هذا مهما للغاية، سيكون هناك اقتران كوكبي يشمل الأرض في غضون 9 ساعات في الثاني من الشهر، ستكون هذه الأرض وعطارد وزحل، سيكون هذا أمرا بالغ الأهمية، قد تكون هناك أحداث زلزالية متعددة بحجم يزيد بكثير عن 6 درجات علي مقياس ريختر، لا توجد طريقة لمعرفة ذلك، مرة أخرى، قد يكون هناك حدث زلزالي أقوي بكثير من 7 ريختر ، واقوي بكثير من 8 ريختر".

في حين أن العديد من الناس لا يستطيعون فهم كيفية قيام خبراء الزلازل بمثل هذه التنبؤات، أدلى هوجربيتس ببيان جديد.

زلزال العالم الهولندي هوجربيتس فرانك هوجربيتس

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