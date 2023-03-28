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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا .. زلزال قوي يضرب إزمير

تركيا.. زلزال قوي
تركيا.. زلزال قوي يضرب إزمير

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الثلاثاء، أن زلزالا جديدا ضرب منطقة بوكا في إزمير.

وأعلن مرصد كانديلي التركي لرصد الزلازل، أن الزلزال وقع علي عمق 9.23 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وتسبب الزلزال، الذي شعرت به المقاطعات المجاورة أيضًا، في حالة من الذعر على المدى القصير.

وفي وقت سابق، حذر عالم الزلازل التركي، ناجي جورور، من جديد من وقوع زلزال قوي في اسطنبول، وذلك بعد أن تسببت كارثة الزلزال التي وقعت في كهرمان مرعش في 6 فبراير في زيادة المخاوف بشأن زلزال اسطنبول الكبير.

وفي حين أن المخاوف بشأن زلزال اسطنبول الكبير المتوقع بعد كارثة الزلزال آخذة في الازدياد، تستمر تفسيرات وتحذيرات الخبراء.

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وكشف جورور عن توقعاته بشأن زلزال اسطنبول، وأكد أنه ينبغي إجراء دراسات خاصة حول مستوطنة اسطنبول الصناعية وأنه ينبغي إخراج المنظمات الصناعية من مرمرة.

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وقال  إن "الحقائق التي شهدتها المقاطعات المعروفة باسم المدن الصناعية مثل غازي عنتاب وكهرمان مرعش أظهرت أنه لا يوجد استعداد علي الإطلاق، وإذا لم يتم الاستعداد سندفع 100 مليار دولار لإصلاح الخسائر ناهيك عن الخسائر في الأرواح".

وأضاف جورور: "حقيقة أن المدينة مقاومة للزلازل تعني أن الاقتصاد يصبح مقاوما للزلازل. لماذا لا تصدر غرف التجارة بيانا؟ هل هم مستعدون للزلازل؟ هل المرافق جاهزة؟ حضرت اجتماع غرف التجارة ورأيت أنه لا يوجد مثل هذا التحضير. إذا تكرر التاريخ، فمن الواضح ما سيحدث في اسطنبول. هذا المكان أسوأ. الكثافة الصناعية في غازي عنتاب وكهرمان مرعش أقل مما هي عليه في اسطنبول. إذا حدثت نفس الأشياء، سيتوقف اقتصاد منطقة مرمرة وستنهار المنطقة تماما".

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