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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان عاجل من إدارة الكوارث | زلزال قوي يضرب تركيا

زلزال تركيا
زلزال تركيا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، أن زلزالا بقوة 4.1 درجات علي مقياس ريختر ضرب محافظة ملاطية التركية.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أنه تم تسجيل الزلزال في الساعة 18.02 بالتوقيت المحلي في منطقة بيوتورج.

وأشارت إلي أن مصدر الزلزال يقع علي عمق 6.96 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ووقعت زلازل قوية بلغت قوتها 7.7 و 7.6 درجة علي مقياس ريختر في 6 فبراير في كهرمان مرعش في جنوب شرق تركيا.

وشعر السكان بالزلزال في 11 محافظة في البلاد والدول المجاورة، بما في ذلك سوريا.

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ووصفت السلطات التركية الزلزال بأنه "كارثة القرن".

وبلغ عدد قتلى زلزال 6 فبراير في جنوب شرق تركيا 50.5 ألف قتيل.

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