زلزال بقوة 6.6 ريختر يضرب الحدود بين كولومبيا وبنما

أعلن المعهد الأمريكي للجيوفيزياء عن، ضرب زلزال شدته 6.6 درجات على مقياس ريختر، فجر اليوم الخميس، منطقة نائية على الحدود بين كولومبيا وبنما.



ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار حتى الآن بعد الزلزال الذي يعد من أقوى الهزات المسجلة في المنطقة في السنوات الأخيرة.



ووقع الزلزال عند الساعة 23,05 (04,05 بتوقيت جرينتش الخميس) على عمق 10 كيلومترات في البحر الكاريبي وعلى بعد 40 كيلومترا عن مدينة بويرتو أوبالديا البنمية، ولم يتم إطلاق إنذار بحدوث تسونامي حتى الأن.



وقال الدفاع المدني في بنما، أنه لم يتلق أي بلاغ عن أضرار وشعر السكان بالزلزال في منطقة غابات داريان على الحدود الكولومبية على ساحل البحر الكاريبي وحتى العاصمة بنما.