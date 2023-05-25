لأول مرة.. روسيا تكشف عن سيناريو إنهاء الحرب في أوكرانيا

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري مدفيديف، اليوم الخميس، إن موسكو بحاجة إلى سيناريو اختفاء أوكرانيا، حيث سينضم شعب المناطق الوسطى وبعض المناطق الأخرى في أوكرانيا إلى روسيا، لإنهاء الحرب بضمانات عدم اندلاعه مجددا.

وكتب مدفيديف عبر “تلجرام”، أنه هناك ثلاثة سيناريوهات، حول كيفية إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وكتب: “الخيار الأفضل هو أن تنضم الأراضي الغربية لأوكرانيا إلى عدد من دول الاتحاد الأوروبي. يعلن سكان المناطق الوسطى وبعض المناطق الأخرى التي لا مالكها في أوكرانيا، في إطار المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة، على الفور عن حقهم في تقرير المصير من خلال الانضمام إلى الاتحاد الروسي. ويتم قبول طلبه، وينتهي الصراع بضمانات كافية لعدم تجديده على المدى الطويل”.

وأضاف: "ببساطة لا توجد خيارات أخرى. وهذا واضح بالفعل للجميع، حتى لو كان من غير السار لشخص في الغرب أن يعترف بذلك".