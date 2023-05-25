غير مسبوق.. قرار حاسم من البنتاجون لإنقاذ أوكرانيا

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الخميس، إن الحلفاء الأوروبيين يطورون برنامجًا منسقًا لتدريب القوات الأوكرانية على طائرة مقاتلة من طراز إف-16.

وقال أوستن، إن أوكرانيا ستحتاج أيضًا إلى أن تكون قادرة على الحفاظ على الطائرة وصيانتها ولديها ذخيرة كافية.

وأضاف أن أنظمة الدفاع الجوي لا تزال هي الأسلحة التي تحتاجها أوكرانيا أكثر من غيرها في الجهود الأوسع للسيطرة على المجال الجوي.

لكن الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، قال إنه “لا توجد أسلحة سحرية”، مشيرًا إلى أن “توفير 10 طائرات إف -16 قد يكلف ملياري دولار، بما في ذلك الصيانة”.

وأضاف: “لدى الروس ألف مقاتلة من الجيلين الرابع والخامس، لذلك إذا كنت ستواجه روسيا في الجو، فستحتاج إلى كمية كبيرة من مقاتلات الجيلين الرابع والخامس”.

وقال ميلي، إنه “نتيجة لذلك، فعل الحلفاء الشيء الصحيح من خلال تزويد أوكرانيا أولاً بكمية كبيرة من الدفاع الجوي المتكامل لتغطية ساحة المعركة”.

وأضاف أن طائرات “إف-16” لها دور مستقبلي كجزء من القدرات الجوية لأوكرانيا، لكن الأمر “سيستغرق وقتًا طويلاً لبناء قوة جوية بهذا الحجم والنطاق والنطاق الذي سيكون ضروريًا”.