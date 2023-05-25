بعد صورة انفجار البنتاجون.. كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي على الانتخابات الأمريكية؟

تعرضت البورصة الأمريكية لتراجع ملحوظ خلال الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار صورة مولدة عن طريق الذكاء الاصطناعي على وسائل التواصل الاجتماعي، لانفجار في مبنى البنتاجون (وزارة الدفاع الأمريكية).

ووصف موقع “بلومبرج”، هذه الصورة بأنها "ربما تكون أول مثال على صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي تحرك السوق".

ورغم نفي الوزارة وقوع انفجار داخل البنتاجون أو بالقرب منه، وعودة الأسواق إلى طبيعتها، إلا أن الصورة المزيفة لانفجار البنتاجون سلطت الضوء على المشاكل التي يمكن أن تسببها تقنية الذكاء الاصطناعي، لا سيما في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2024.

صورة انفجار مبنى البنتاجون

أثارت صورة انفجار مبنى البنتاجون، اهتمام وسائل الإعلام العالمية، حيث تساءل الكثيرون: “كيف أثرت صورة مولدة عن طريق الذكاء الاصطناعي على سوق الأسهم الأمريكية، وما المخاوف المتعلقة بتقنية الذكاء الاصطناعي؟”.

وبالعودة إلى الصورة، فقد شهد صباح يوم الاثنين الماضي 22 مايو 2023، انتشار صورة على وسائل التواصل الاجتماعي، لدخان أسود يتصاعد من مبنى البنتاجون، وتناقلت الصورة وسائل إعلام مثل روسيا اليوم قبل أن تحذفها لاحقًا، وعدد من الحسابات بعضها موثق بالعلاقة الزرقاء على موقع “تويتر”.

وسارعت وزارة الدفاع الأمريكية بنفي صحة الصورة، وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية: "بوسعنا أن نؤكد أن هذا خبر كاذب، وأن البنتاجون لم يتعرض لهجوم اليوم".

كما دققها باحثون وصحفيون في مؤسسة "Bellingcat " وأثبتوا أنها مولدة عن طريق الذكاء الاصطناعي. Bellingcat