أول تعليق من البنتاجون على الهجوم الأوكراني في أراضي روسيا

قال المتحدث وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، باتريك رايدر، إن الولايات المتحدة لم تسمح لأوكرانيا بنقل الأسلحة المقدمة لـ الجيش الأوكراني لأي كيان شبه عسكري.

جاءت تصريحات رايدر، في سياق معلومات عن احتمال استخدام أسلحة الغرب في هجوم أوكراني عليي منطقة بيلجورود الروسية.

وقال رايدر، في إفادة صحفية: "لم نوافق على أي نقل للمعدات والأسلحة، ولم يطلبوا نقل المعدات إلى الكيانات شبه العسكرية".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن لديها شكوك حول مصداقية التقارير بشأن استخدام أسلحة أمريكية في الهجمات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية.

وأضافت الخارجية الأمريكية: “موقفنا العام هو أننا لا نشجع أو نُمكن من تنفيذ هجمات داخل روسيا”.

وبالأمس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، إن الولايات المتحدة أوضحت لأوكرانيا أنها لا تسهل أو تشجع الضربات ضد أهداف داخل حدود روسيا.