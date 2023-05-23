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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تفجر مفاجأة بشأن تزويد الغرب لـ أوكرانيا بمقاتلات إف-16

إف -16
إف -16

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إن الغرب لن يحقق أي أهداف بتزويد أوكرانيا بطائرات إف-16.

وأضاف ريابكوف: “الخطوات المحسوبة نحو تحقيق أهدافنا لا يمكن إلغاؤها. لا يمكن لطائرات إف-16 التأثير على هذا الأمر”.

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي، أن “عدد من الدول تحاول بيع طائراتها المقاتلة القديمة من طراز إف-16 إلى أوكرانيا بحجة المساعدة، لكن هدفها الحقيقي هو الحصول على معدات أمريكية جديدة في المقابل”.

وأضاف ريابكوف، أن “المجمع الصناعي العسكري الأمريكي سيستفيد من ذلك”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسؤول السياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن موافقة الولايات المتحدة على إرسال طائرات الـ إف 16 إلى أوكرانيا، خلق زخما كبيرا سيعمل على إرسال المقاتلات إلى كييف.

بيان عاجل من الاتحاد الأوروبي بشأن إرسال طائرات إف 16 لـ أوكرانيا

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وأضاف بوريل في تصريحات له، أن في بداية الأمركان الكل متردد في إرسال الطائرات إلى أوكرانيا، وهو ما يحدث في كل نقاش مثل ما حدث عن اتخاذ قرار إرسال دبابات ليوبارد الألمانية.

وتابع: "في نهاية الأمر كان القرار بتوفير الأسلحة اللازمة من دبابات ليوبارد أو الـ إف-16 والدعم المطلوب إلى القوات الأوكرانية".

ريابكوف الغرب أوكرانيا إف -16 نائب وزير الخارجية الروسي

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