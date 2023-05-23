كشف الحقيقة.. جنرال أمريكي يصدم أوكرانيا بشأن قرارات واشنطن

انتقد الجنرال بن هودجز، القائد العام السابق للجيش الأمريكي في أوروبا، وتيرة قرار واشنطن بمساعدة كييف، ملمحًا إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن ستتصرف بشكل مختلف إذا أرادوا فوز أوكرانيا.

وقال هودجز، في مقابلة مع صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية: "إذا قررت الإدارة أنها تريد أن تنتصر أوكرانيا حقًا في هذه الحرب، فستزول جميع الأعذار، وسيتم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب، وسيؤدي التأثير الكامل للدعم الغربي إلى نهاية ناجحة مبكرة".

وأشار الجنرال الأمريكي، إلى أن “طريقة اتخاذ واشنطن المستمر للقرار يقوض الكثير من العمل الجيد الذي قامت به بالفعل".