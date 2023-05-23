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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن: لقائي مع مكارثي مثمر والتخلف عن السداد غير مطروح

بايدن
بايدن

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن اجتماعه مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي كان مثمرا. وأكد الجانبان أن التخلف عن السداد غير مطروح على الطاولة.


وقال بايدن "لقد اختتمت للتو اجتماعا مثمرا مع رئيس مجلس النواب مكارثي حول الحاجة إلى منع التخلف عن السداد، وتجنب كارثة لاقتصادنا".


وأضاف، "لقد أكدنا مرة أخرى أن التخلف عن السداد غير مطروح على الطاولة، وأن السبيل الوحيد للمضي قدما هو الذهاب بحسن نية نحو اتفاق بين الحزبين".


ولفت إلى أنه رغم وجود مجالات خلاف، فإنه ومكارثي ومسؤولين آخرين معنيين سيواصلون المضي قدما في هذا الأمر.


في وقت سابق اليوم، شدد رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، على أن تقاعس الرئيس الأمريكي جو بايدن في بحث قضية الدين العام الأمريكية، قد يؤدي إلى أول عجز في تاريخ الولايات المتحدة عن سداد ديونها.


وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية قد حذرت، من عدم قدرة الحكومة من الاستمرار في الوفاء بجميع التزاماتها المالية، ربما بحلول الأول من يونيو/حزيران، في حال لم يُتخذ القرار اللازم بشأن الدين العام الأمريكي.
 

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