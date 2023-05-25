بيل جيتس يحذر من خطورة الذكاء الاصطناعي على المستقبل

“الذكاء الاصطناعي سيأخذ وظائفنا، ربما الكثيرين منّا قد سمعوا هذه الجملة من قبل.. لسنوات، هذه العبارة التي بدت وكأنها مزحة أصبحت للأسف حقيقة محتملة بالنسبة لي.. فوفقًا لبيل جيتس ، يمكن للذكاء الاصطناعي القضاء على بحث Google و Amazon كما نعرفهم.

بحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، في مقابلة أجريت مع بيل جيتس مؤخرًا ، قال المؤسس المشارك لشركة Microsoft ، بيل جيتس ، إن الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير عميق على مستقبل العمل. ويتوقع أن الذكاء الاصطناعي سيعمل على أتمتة العديد من الوظائف التي يؤديها البشر حاليًا ، لكنه يعتقد أيضًا أنه سيخلق وظائف جديدة تتطلب مهارات ومعارف مختلفة.

يعتقد جيتس أيضًا أن مساعدي الذكاء الاصطناعي سيصبحون في نهاية المطاف متطورين جدًا بحيث يمكنهم القيام بكل ما يمكن أن يفعله بحث Google و Amazon والمزيد. سيكون الذكاء الاصطناعي قادرًا على فهم احتياجاتنا وعاداتنا ، وسيكونون قادرين على مساعدتنا في كل شيء من العثور على المعلومات إلى إجراء عمليات الشراء.

ليس جيتس الوحيد الذي يعتقد أن الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير كبير على القوى العاملة. وجدت دراسة حديثة أجراها معهد ماكينزي العالمي أنه يمكن فقدان ما يصل إلى 800 مليون وظيفة بسبب الأتمتة بحلول عام 2030. ومع ذلك ، وجدت الدراسة أيضًا أنه يمكن إنشاء ما يصل إلى 950 مليون وظيفة جديدة في نفس الفترة الزمنية ، وسيتطلب الكثير منها المهارات العليا والتعليم