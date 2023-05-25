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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انهيار كامل.. إعلان صادم من روسيا بشأن اختفاء أوكرانيا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري مدفيديف، إن أوكرانيا قد تختفي من الخريطة بعد انهيارها واكتمال عملية تقسيمها بين روسيا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي.

 

ووصف مدفيديف، السيناريوهات المحتملة لكيفية اختفاء أوكرانيا، وكذلك ما هو خطر استئناف الصراع في أوروبا والعالم.

 

وكتب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، عبر “تلجرام”: “ستختفي أوكرانيا بعد الانتهاء من عملية تقسيمها بين روسيا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي. ويجري تشكيل حكومة أوكرانية في المنفى في إحدى الدول الأوروبية".

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وأوضح مدفيديف، أن “الصراع سينتهي في هذه الحالة بضمانات معقولة بعدم استئنافه في المستقبل القريب، ولكن مع الحفاظ على النشاط الإرهابي للنازيين الأوكرانيين، الذين سيتم تفريقهم على أراضي دول الاتحاد الأوروبي. التي حصلت على أراضي غرب أوكرانيا".

وأضاف أن "خطر استئناف صراع كامل أو تصعيده إلى حرب عالمية في هذه الحالة يمكن اعتباره معتدلاً”.

مدفيديف أوكرانيا الاتحاد الأوروبي روسيا

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