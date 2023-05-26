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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الالتزام بالميثاق الأوليمبي |هشام حطب يهاجم الأهلي بشأن اللجوء للقضاء الإداري

صدى البلد

أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، أن المحكمة الدستورية قامت بمناقشة بعض المواد الخاصة بلائحة مركز التسوية والتحكيم.

 

وقال حطب في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "اللجوء لمركز التسوية والتحكيم لم يكن إلزاميا في أي وقت، وطبقا للميثاق الأولمبي لابد من أن يفصل مركز التسوية والتحكيم بين المتنازعين".

 

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وأضاف: "الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية، هي التي تضع اللوائح الخاصة بشأن اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم بين الأندية".

 

وواصل: "اي اتحاد رياضي خالف لائحته بشأن عدم اللجوء لمركز التسوية يتم معاقبته، وما أؤكد عليه هو أن مركز التسوية يعمل بشكل طبيعي".

 

وزاد: "لم يكن مفترضًا أن يذهب الأهلي إلى القضاء الإداري في ملف لجنة الانضباط، ولم يكن له الحق في اللجوء للقضاء المدني إلا حال اختصام الدولة، ولكن مع اختصام اتحاد الكرة يلجأ إلى مركز التسوية".

 

وأتم: "عندما لجأ الأهلي إلى القضاء الإداري، لم يكن مركز التسوية يعمل بشكل طبيعي، ولكن بعد البيان فأن أي قضية تناقش داخل مركز التسوية".

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