عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجديد حبس قاتل زوجته في مزاتة بـ سوهاج

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بتجديد حبس حاصل على بكالوريوس إعلام، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامه بإنهاء حياة زوجته والتخلص منها داخل عُش الزوجية، بقرية مزاته دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بقرية مزاته دائرة المركز، مفاده العثور على جثة المدعوة "زهرة. ع- 28 عامًا- ربة منزل- تقيم دائرة المركز".

القاتل والقتيل.. القبض على 4 أشخاص لاشعالهم مجزرة المراغة في سوهاج

جريمة بشعة في سوهاج.. العثور على 3 جثث وسط الزراعات بقرية الجزازرة

وبالانتقال والفحص تبين وجود الجثة مسجاة على الأرض داخل مسكن زوجيتها، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها المدعو "محمد ج- 32 عامًا- حاصل على بكالوريوس إعلام- ويقيم بمنطقة شيخ العرب دائرة قسم جرجا"؛ بسبب الخلافات الزوجية القائمة فيما بينهما.

 

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب سالف الذِكر.

 

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج جرجا مزاته اعلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه تاني|زلزال يضرب أسعار الذهب الآن بعد قرار الحكومة والبنك المركزي

أول ردة فعل من كهربا عقب قرار رحيله بنهاية الموسم

خسر 7 جنيهات|الدولار يهتز بقوة في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

مصرع شخصين في انقلاب تروسيكل داخل ترعة بـ سمالوط المنيا

الكافيهات وبعض الأطعمة.. رسوم ضريبية جديدة على السلع والخدمات الترفيهية

أزمات الزمالك لا تنتهي.. صدمة جديدة قبل مواجهة رفاق رونالدو بالبطولة العربية

أسعار الذهب اليوم الجمعة 26 - 5 - 2023 في مصر

أول شخص اتقدملى.. البلوجر سارة تعلن خطوبتها: "ربنا بيعوض"

موضوعات متعلقة

سوهاج في 24 ساعة| مقتل أب ونجليه في تجدد خصومة ثأرية بالجزازرة.. وخريج إعلام يُنهي حياة زوجته بـ مزاتة.. وخمسيني يتسلل ليلًا ويقتل نسيبه بطما

ترشيحاتنا

من أجل مزاجهما.. أب وأم يحبسان طفلتهما داخل الحمام حتى توفيت ببريطانيا

حقيقة تقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة لأقل من نصف بالموازنة العامة

صيغة عظيمة لـ الصلاة على النبي يوم الجمعة.. ثوابها يعدل مليون مرة

بدعوى تنفيذ عملية طعن.. مقتل فلسطيني برصاص مستوطن جنوبي الخليل

سعر قميص أحمد سعد الشفاف يثير ضجة على السوشيال ميديا.. رقم خرافي

ضربة موجعة للدولار.. ربع اقتصاد العالم هرب للبريكس ومفاجأة بشأن العملة الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملكة رانيا تخطف الأنظار بهذه الإطلالة| شاهد

مهرجان الكوكايين على روح بابلو إسكوبار.. ما حقيقة الصور المتداولة ؟

أبراج يشعرون بالغيرة من إنجازات الشركاء| تجنبهم فورا

لحمة غريبة.. شيف تثير ضجة على السوشيال ميديا

فيديو

قصة حب دينا الشربيني .. ومتى تنفذ وصية والدها | فيديو جراف

فيديوجراف..الأرض تستقبل أول رسالة من الفضائيين

عاكسوا مراته .. تفاصيل مثيرة لمشاجرة إمام عاشور بالشيخ زايد

«عاكسوا مراته».. القصة الكاملة لـ خناقة إمام عاشور مع 4 خليجيين في الشيخ زايد «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ