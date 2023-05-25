القاتل والقتيل.. القبض على 4 أشخاص لاشعالهم مجزرة المراغة في سوهاج

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج، من ضبط 4 أشخاص؛ إثر اتهامهم بقتل أب ونجليه، أخذًا بالثأر، وتم إلقاء جثامينهم وسط الزراعات، بقرية الجزازرة دائرة مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج، وتم العثور عليهم مذبو..حين من الرقبة، ودمـ..اءهم تسييل بين الأراضي واجسادهم.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي عبر خط النجدة، مفاده العثور على جثث ثلاثة أشخاص، وسط الزراعات بقرية الجزازرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبين العثور 3 جثث من بينهم جثة تعود لمُسن في الثمانينات من العُمر و2 أخرين في العشرينات من العُمر، مذبو..حين من الرقبة، وتسييل دمـ..اءهم بين الأراضي، وتبين من التحريات الأولية أن الجثث تعود لأب يبلغ من العُمر 85 عامًا، ونجليه إحداهما يبلغ 25 عامًا والأخر يبلغ 21 عامًا، في خصومة ثأرية منذ 21 سنة مضت، بين عائلتهم وعائلة أخرى من مركز طهطا شمالي المحافظة.

وتبين وجود خصومة ثأرية بين عائلة الأب القتيل "مرتضى حجازي"، حيث كان قد قتل ثلاثة من عائلة الجُناة منذ 21 عامًا مضت، قرر على إثر ذلك 4 رجال الانتقال بعد مرور 21 عامًا قتل الأب ونجليه "التهامي ومحمد"، بقرية الجزازرة دائرة مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج.

تم إيداع الجثث بمشرحة مستشفى المراغة المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، كما حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.