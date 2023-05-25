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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مقتل أب ونجليه في سوهاج.. والأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف الملابسات

صدى البلد

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج، من التعرف على هوية 3 أشخاص تم العثور على جثثهم صباح اليوم، وسط الزراعات، بقرية الجزازرة دائرة المركز، مذبو..حين من الرقبة، ودمـ..اءهم تسييل بين الأراضي واجسادهم، حيث تبين من التحريات الأولية أن الجثث الثلاثة لأب في الثمانينات من العُمر، ونجليه شابين في العشرينات من العُمر.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغ من الأهالي عبر خط النجدة، مفاده العثور على جثث ثلاثة أشخاص، وسط الزراعات بقرية الجزازرة المركز.

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وبالانتقال والفحص تبين العثور 3 جثث من بينهم جثة تعود لمُسن يبلغ من العُمر 85 عامًا، ونجليه أحدهما يبلغ 25 عامًا والأخر لم يُكمل سوى عامه الـ21، مذبو..حين من الرقبة، وتسييل دمـ..اءهم بين الأراضي، وتبين من التحريات الأولية أن الجثث تعود لأب ونجليه.

تم إيداع الجثث بمشرحة مستشفى المراغة المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، كما حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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