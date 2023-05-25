جريمة بشعة في سوهاج.. العثور على 3 جثث وسط الزراعات بقرية الجزازرة

عثر الأهالي بقرية الجزازرة دائرة مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج، على جثث لثلاثة أشخاص بينهم مُسن في الثمانينات من العُمر، وسط الزراعات، مذبو..حين من الرقبة، ودمـ..اءهم تسييل على الأراضي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي عبر خط النجدة، مفاده العثور على جثث ثلاثة أشخاص، وسط الزراعات بقرية الجزازرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبين العثور 3 جثث من بينهم جثة تعود لمُسن في الثمانينات من العُمر، و2 أخرين في منتصف العشرينات من العُمر، مذبو..حين من الرقبة، وتسييل دمـ..اءهم بين الأراضي.

تم إيداع الجثث بمشرحة مستشفى المراغة المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، كما جاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة لتباشر النيابة العامة التحقيقات.