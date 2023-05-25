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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب حالة نفسية.. طالبة تنهي حياتها شنقًا داخل غرفتها في سوهاج

صدى البلد

أقدمت طالبة في منتصف العقد الثاني من العُمر، على إنهاء حياتها شنقًا داخل غرفتها بمنزل أسرتها، بقرية أولاد حمزة دائرة مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج؛ إثر مرورها بحالة نفسية سيئة في الفترة الأخيرة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي عبر خط النجدة، مفاده العثور على جثة طالبة تتدلى من جنش سقف الغرفة بمنزل أسرتها دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین وجود جثة المدعوة "زينب ع.أ.م- 15 سنة- طالبة- وتقيم بقرية أولاد حمزة"، ترتدي كامل ملابسها، ووجود سحجة دائرية غير مُكتملة حول رقبتها، وبسؤال كلًا من:" والدتها صفاء م.ح.ع- 52 سنة- حاصلة على بكالوريوس زراعة، وشقيقتها شيماء ع.أ.م- 27 سنة- حاصلة على بكالوريوس تجارة، ويقيمان بذات الناحية".

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قررا بأنهما فوجئا بوجود المذكورة تتدلي من جنش سقف غرفتها بالطابق الأول العلوي ووجود إيشارب ملفوف حول رقبتها، وعلى الفور أنزلها والدها المدعو "عبد الحليم أ.م- 56 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية"، ونقلها إلى المستشفى ظناً منه بأنها مازالت على قيد الحياة، في محاولة منه لإسعافها إلا أنها كانت قد فارقت الحياة؛ إثر مرورها بحالة نفسية سيئة.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الإختناق، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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