عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الدجاج يُصيب أسرة كاملة بتسمم غذائي في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، بآلام شديدة بالبطن وقيء مستمر؛ إثر إصابتهم بتسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة طعام فاسدة داخل المنزل،  دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

 

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي مفادها وصول كل من:" نوره ع م ع- 32 عاما- ربة منزل، وزوجة شقيقها حنان ن ع ا- 28 عاما- ربة منزل، والطفل محمد ح ع- 13 عاما- طالب، وشقيقه زياد ح ع م- 10 أعوام- تلميذ، نجلي شقيق الأولى، ويقيمون بناحية أولاد عليو دائرة المركز".

مقتل شاب على يدي زوج عمته في سوهاج.. والسبب الانتقام

محافظ سوهاج يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة

مُصابين بحالة إعياء وآلام بالبطن وقئ مستمر؛ إثر إصابتهم بتسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبة طعام فاسدة عبارة عن دجاج مُعد بالمنزل، وبسؤال المُصابة الأولى والثانية، أفادتا بحدوث إصابتهم عقب تناول وجبة طعام منزلي عبارة عن دجاج مُعد بالمنزل منذ فترة، ونفيتا الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج البلينا تسمم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|هزة قوية تضرب الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 الآن مفاجأة

بفرمان من الكاف.. نادي الزمالك مهدد بالغياب عن دوري أبطال إفريقيا

6 جنيهات مرة واحدة|الدولار يتلقى ضربة قوية بالسوق السوداء بعد قرار البنك المركزي

شوبير يوجه صدمة لجماهير النادي الأهلي قبل نهائي إفريقيا

أول تصريحات لـ كريستيانو رونالدو بعد سجوده في الدوري السعودي

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي على إنبي

صدمة جديدة للأهلي| شوبير يعلن إصابة حارس مرمي الفريق قبل نهائي إفريقيا

أول رد من طارق العشري على رحيل محمود حمادة لـ الزمالك

موضوعات متعلقة

نزيف وكسر بالجمجمة.. إصابة أربعيني في سوهاج على يد عامل وابنه

ترشيحاتنا

يقترب من الـ 60 ألف جنيه.. الفلاحين تكشف أسعار العجول هذا العام

لتصويب أخطاء مباراة الداخلية.. محاضرة فنية لـ أوسوريو مع لاعبى الزمالك استعدادا للطلائع

تأخر دراسي وأمراض نفسية.. استشاري علاقات أسرية يُحذر من مخاطر التنمر

السعودية تستضيف اليوم اجتماعا استثنائيا لبحث الاعتداءات على الأقصى

روسيا: نشهد بداية نهاية الهيمنة الغربية على العالم

بشرى سارة في تدريبات الزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكسجين أقل لحياة أطول 50%.. تفاصيل دراسة جديدة صادمة

احمى نفسك من الإصابة بمرض السرطان.. بـ6 طرق فعالة

يوليو شهر الزيادة| كم ستزيد رواتب الموظفين والمعاشات

لمريض السرطان.. احرص على هذه الأشياء الستة يوميا للتعافي

فيديو

أحمد حسن يكشف شرط الأهلي لانضمام عاشور إلى القلعة الحمراء/ فيديو جراف

رحيل كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي | اعرف الحقيقة |شاهد

بطيخ مسرطن وخوخ بمبيدات.. ما الحقيقة؟

خناقاتي مع حسام كل يوم.. شيرين عبد الوهاب تكشف أسرارا جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ