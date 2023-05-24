الدجاج يُصيب أسرة كاملة بتسمم غذائي في سوهاج

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، بآلام شديدة بالبطن وقيء مستمر؛ إثر إصابتهم بتسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة طعام فاسدة داخل المنزل، دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي مفادها وصول كل من:" نوره ع م ع- 32 عاما- ربة منزل، وزوجة شقيقها حنان ن ع ا- 28 عاما- ربة منزل، والطفل محمد ح ع- 13 عاما- طالب، وشقيقه زياد ح ع م- 10 أعوام- تلميذ، نجلي شقيق الأولى، ويقيمون بناحية أولاد عليو دائرة المركز".

مُصابين بحالة إعياء وآلام بالبطن وقئ مستمر؛ إثر إصابتهم بتسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبة طعام فاسدة عبارة عن دجاج مُعد بالمنزل، وبسؤال المُصابة الأولى والثانية، أفادتا بحدوث إصابتهم عقب تناول وجبة طعام منزلي عبارة عن دجاج مُعد بالمنزل منذ فترة، ونفيتا الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.