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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة

صدى البلد

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اجتماع مجلس إدارة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، بحضور أسامة المصري مدير عام السياحة بديوان عام المحافظة، وأشرف عكاشة مدير عام آثار سوهاج، ومحمود فتحي مدير عام هيئة تنشيط السياحة، ولطفي محمد علي رئيس مركز ومدينة البلينا.

وعاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة جرجا، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، ومحمود إمام رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعلي لطفي رئيس حي الكوثر، و إبراهيم كامل أحمد ممثل وزارة السياحة، وممثلي حي شرق، والغرفة التجارية، والإصلاح الزراعي، وحماية النيل.

وبدأ محافظ سوهاج الاجتماع بالترحيب بأعضاء الهيئة، واستعرض الاجتماع جدول أعمال المجلس، وقد وافق المجلس على إقامة 5 بوابات للسلالم بكورنيش النيل الشرقي على غرار بوابة مرسى ناصر السياحي، والبدء في إنشاء 3 بوابات منها، كما تناول المجلس موقف إدارة وتشغيل الأتوبيس النهري بحيث تذهب أرباحه إلى صندوق تنشيط السياحة.

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محافظة سوهاج

كما تناول المجلس مناقشة موقف إدارة فندق ميريت آمون، والاستغلال الأمثل لحديقة استراحة كبار الزوار وتطويرها بما يليق طبقا  لما تم بمرسى ناصر السياحي، ووافق المجلس على وقف التحصيل اليدوي بمرسى البلينا السياحي.

ويحصل 2 إيصال بماكينة مرسى ناصر لحين توفير ماكينة بمرسى البلينا بمعرفة المديرية المالية، كما وافق المجلس ايضا على رفع قيمة الرسو للمراكب من 600 إلى 700 جنيه، للمبيت لليلة الواحدة على غرار محافظات أسيوط، والمنيا.

واستعرض الاجتماع موضوع تمهيد طريق "بئر العين"، بطول 10 كيلو متر لاستغلال المنطقة في سياحة السفاري، حيث وجه المحافظ بالمعاينة على الطبيعة، وإعداد دراسة وافية عن الطريق، وتناول المجلس ايضا مناقشة تمهيد ورفع كفاءة بعض الطرق المؤدية إلى الأماكن السياحية والأثرية.

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