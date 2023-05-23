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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب أخته قتل 3 أشخاص وأصاب اثنين.. تجديد حبس ثلاثيني في سوهاج

صدى البلد

قررت النيابة العامة تجديد حبس عامل 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامه بقتل 3 أشخاص رميًا بالرصاص، وإصابته 2 أخرين، في مشاجرة بينه وبين زوج شقيقته؛ بسبب خلافات المُصاهرة القائمة فيما بينهما، دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده وجود مشاجرة مُسلحة ووقوع ضحايا ومصابين، دائرة المركز.

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وبالانتقال والفحص تبين أن المشاجرة بين كل من:" طرف أول المدعو حسن ف ح م- 28 عامًا- عامل- تُوفي إثر إصابته بطلق ناري في الصدر، وشقيقه عامر ف ح م- 32 عامًا- عامل- تُوفي إثر إصابته بطلق ناري في الجانب الأيمن، ونجل عمومتهما عثمان ا م- 35 عامًا- عامل- توفي إثر إصابته بطلق ناري في الصدر".

وعلى الفور تم نقل الجثث الثلاثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وكلًا من:" طـه ف ح م- 30 عاما- عامل- بطلق ناري في الكتف الأيمن، وشقيقه محمد ف ح- 38 عاما- عامل- بطلق ناري في الساق الأيمن"، شقيقي الأول والثاني، وبين طرف ثانٍ المدعو "ناصر ا ح م- ع 25 عاما- عامل- شقيق زوجة الأول من الطرف الأول".

وعقب إثبات التحريات صحة الواقعة، وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم إلقاء القبض على المتهم وبحوزته بندقية آلية، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه؛ بسبب خلافات المُصاهرة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

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