مليون و100 ألف جنيه.. حبس مستريحة الملابس والمنسوجات في سوهاج

أمرت النيابة العامة بحبس حاصلة على ليسانس آداب، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامها بالاستيلاء على مليون و100 ألف جنيه من 5 أشخاص، بزعم توظيفها في مجال تجارة الملابس الجاهزة والمنسوجات، دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بورود محضرًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ المدعو "صابر م. أ. أ- 48 سنة- موظف بشركة خاصة، و4 أشخاص آخرين يقيمون دائرة محافظة سوهاج".

أفاد المحضر بتضررهم من المدعوة "منال م. أ. م- 45 سنة- حاصلة على ليسانس آداب، وتقيم دائرة قسم ثانٍ سوهاج"؛ إثر استيلاءها منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها مليون و100 ألف جنيه، بزعم توظيفها في مجال تجارة الملابس الجاهزة والمنسوجات من خلال المصنع الخاص بها مقابل أرباح شهرية إلا أنها لم تفٍ بوعدها ولم ترد تلك المبالغ.

وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات الواردة، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المُتهمة وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة وتعهدت برد أصول المبالغ المالية إلى أصحابها.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.