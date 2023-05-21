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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مليون و100 ألف جنيه .. ضبط مستريحة جديدة في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثانٍ سوهاج، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، من ضبط حاصلة على ليسانس آداب؛ إثر اتهامها بالاستيلاء على مليون و100 ألف جنيه من 5 أشخاص، بزعم توظيفها في مجال تجارة الملابس الجاهزة والمنسوجات.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بورود محضر من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ المدعو "صابر م. أ. أ- 48 سنة- موظف بشركة خاصة، و4 أشخاص آخرين يقيمون دائرة محافظة سوهاج".

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يفيد بتضررهم من المدعوة "منال م. أ. م- 45 سنة- حاصلة على ليسانس آداب، وتقيم دائرة قسم ثانٍ سوهاج"؛ إثر استيلاءها منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها مليون و100 ألف جنيهًا، بزعم توظيفها في مجال تجارة الملابس الجاهزة والمنسوجات من خلال المصنع الخاص بها مقابل أرباح شهرية إلا أنها لم تفٍ بوعدها ولم ترد تلك المبالغ.

وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات الواردة، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المُتهمة وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة وتعهدت برد أصول المبالغ المالية إلى أصحابها.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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