خطأ بالرقم القومي يُنهي 22 عامًا من حياة صاحبه في سوهاج

"أنا عايش ليا 6 سنين بحاول أصلح غلط مش غلطي... لفيت على كل المصالح الحكومية عشان أحاول أعدل رقم بطاقتي اللي محدش معترف بيه غير الأحوال المدنية، وبجد مش عارف أوصل لحل"، بهذه الكلمات بدأ الشاب محمود فتوح، ابن قرية مزاتا بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، حديثه مع موقع “صدى البلد”.

وأوضح الشاب محمود فتوح، الذي يبلغ من العُمر 22 عامًا، خلال حديثه في بث مباشر على صفحة موقع “صدى البلد” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه اكتشف أن الرقم القومي لبطاقته الشخصية غير مدون لدى المصالح والهيئات الحكومية والبنوك وغيرها، حيث إنه كلما حاول استخراج بعض المستندات المتطلب فيها إدراج الرقم القومي، يكون الرد عليه: "عذرًا الرقم القومي غير صحيح".

"عذرًا الرقم القومي غير صحيح"، هذه الجملة التي كان لها أثر على الشاب ونفسيته، حيث استمع لها لأول مرة عام 2017م، أثناء محاولته إنهاء أوراق معاش “تكافل وكرامة”، لتستمر هذه الحالة إلى يومنا هذا دون حل لأمره، ودون البت في أمره من أحد المسئولين المعنيين.

خطأ بالرقم القومي يُنهي حياة صاحبه

واستطرد قائلاً: "أنا رحت الفرع الرئيسي للأحوال المدنية بالعباسية في القاهرة عشان أعدل الخطأ في الرقم القومي، وقالوا لي الحل إني أروح كل مؤسسة حكومية وأعدل الخطأ بنفسي عندهم، ولما بروح بيكون الرد إن الحل عند الأحوال المدنية، والمؤسسة دي تبعتني لدي والمؤسسة دي تبعتني لدي وهكذا".

FB_IMG_1684649839796 FB_IMG_1684649830938

وأضاف محمود فتوح، الطالب بالصف الثالث الثانوي، أنه طيلة الأعوام الـ6 الماضية كان يُحاول تعديل الخطأ في عدم تسجيل رقمه القومي لدى المؤسسات الحكومية إلا أنه اكتشف أن هذه المشكلة عامة على جميع مواليد تاريخ 1/1/2001، ما جعل الشاب يوجه رسالته إلى جميع المسئولين المعنيين وعلى رأسهم اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والذي دائمًا يرفض مقابلته مُدعيًا عدم أهمية مشكلته إلى حد مقابلته.

وناشد البدري فتوح، شقيق الشاب محمود فتوح، الذي يُعاني من عدم تسجيل رقمه القومي بالمؤسسات الحكومية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتدخل لحل المشكلة التي تواجه شقيقه منذ 6 أعوام مضت، حيث إن هذا الخطأ بالرقم القومي يجعل شقيقه وكأنه لم يولد بعد.