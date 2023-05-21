عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خطأ بالرقم القومي يُنهي 22 عامًا من حياة صاحبه في سوهاج

الشاب محمود فتوح
الشاب محمود فتوح وشقيقه البدري فتوح

"أنا عايش ليا 6 سنين بحاول أصلح غلط مش غلطي... لفيت على كل المصالح الحكومية عشان أحاول أعدل رقم بطاقتي اللي محدش معترف بيه غير الأحوال المدنية، وبجد مش عارف أوصل لحل"، بهذه الكلمات بدأ الشاب محمود فتوح، ابن قرية مزاتا بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، حديثه مع موقع “صدى البلد”.

وأوضح الشاب محمود فتوح، الذي يبلغ من العُمر 22 عامًا، خلال حديثه في بث مباشر على صفحة موقع “صدى البلد” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه اكتشف أن الرقم القومي لبطاقته الشخصية غير مدون لدى المصالح والهيئات الحكومية والبنوك وغيرها، حيث إنه كلما حاول استخراج بعض المستندات المتطلب فيها إدراج الرقم القومي، يكون الرد عليه: "عذرًا الرقم القومي غير صحيح".

"عذرًا الرقم القومي غير صحيح"، هذه الجملة التي كان لها أثر على الشاب ونفسيته، حيث استمع لها لأول مرة عام 2017م، أثناء محاولته إنهاء أوراق معاش “تكافل وكرامة”، لتستمر هذه الحالة إلى يومنا هذا دون حل لأمره، ودون البت في أمره من أحد المسئولين المعنيين.

مياه سوهاج: تأهيل 8 معامل للحصول على شهاده الأيزو 17025

مليون و100 ألف جنيه .. ضبط مستريحة جديدة في سوهاج

خطأ بالرقم القومي يُنهي حياة صاحبه

واستطرد قائلاً: "أنا رحت الفرع الرئيسي للأحوال المدنية بالعباسية في القاهرة عشان أعدل الخطأ في الرقم القومي، وقالوا لي الحل إني أروح كل مؤسسة حكومية وأعدل الخطأ بنفسي عندهم، ولما بروح بيكون الرد إن الحل عند الأحوال المدنية، والمؤسسة دي تبعتني لدي والمؤسسة دي تبعتني لدي وهكذا".

FB_IMG_1684649839796
FB_IMG_1684649839796
FB_IMG_1684649830938
FB_IMG_1684649830938

وأضاف محمود فتوح، الطالب بالصف الثالث الثانوي، أنه طيلة الأعوام الـ6 الماضية كان يُحاول تعديل الخطأ في عدم تسجيل رقمه القومي لدى المؤسسات الحكومية إلا أنه اكتشف أن هذه المشكلة عامة على جميع مواليد تاريخ 1/1/2001، ما جعل الشاب يوجه رسالته إلى جميع المسئولين المعنيين وعلى رأسهم اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والذي دائمًا يرفض مقابلته مُدعيًا عدم أهمية مشكلته إلى حد مقابلته.

وناشد البدري فتوح، شقيق الشاب محمود فتوح، الذي يُعاني من عدم تسجيل رقمه القومي بالمؤسسات الحكومية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتدخل لحل المشكلة التي تواجه شقيقه منذ 6 أعوام مضت، حيث إن هذا الخطأ بالرقم القومي يجعل شقيقه وكأنه لم يولد بعد.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج الرقم القومي خطأ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة بشأن أسعار الأرز واللحوم في الأسواق

بعائد 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

الاحتفال الأخير في الأنفيلد| محمد صلاح يودع جماهير ليفربول.. أين وجهته المقبلة؟

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

أرسلها إلى المشرحة.. طارد زوجته بشوارع الغردقة بالسلاح

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

تهديد للكبار.. مدرب صن داونز يقطع وعدا بعد الإقصاء التاريخي من أبطال أفريقيا

440 جنيها| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار البنك المركزي

موضوعات متعلقة

توريد 47 ألف طن قمح لصوامع وشون سوهاج

ترشيحاتنا

السفير بسام راضي يستقبل في روما وزير التموين .. صور

قطع جزئي للرباط الصليبي.. تفاصيل جديدة في إصابة محمود الونش

الرئيس السيسي يستقبل سلطان عمان اليوم

هنادى مهنى تحتفل بزفاف خالتها في فرنسا.. شاهد

الحوار الوطني.. المصريين الأحرار: توجد حالة فقدان ثقة في الأحزاب السياسية

قناة الحرة تسلط الضوء على منح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة عام بمصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جلسة تصوير لأبطال فيلم وداعا جوليا بمهرجان كان

صحي ولذيذ.. طريقة عمل البرجر المحمر فى الفرن

حريق أتلفها.. سر صادم تسبب في غرق «تيتانيك» قبل إبحارها بأيام| ما القصة؟

ماجي زوجة محمد صلاح في إطلالة مثيرة للجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

فيديو

7 لاعبين على قائمة الراحلين عن الأهلي بنهاية الموسم.. لن تصدق من هم|فيديوجراف

هل لجأت والدة كريستيانو للسحر حتى ينفصل عن جورجينا؟.. فيديوجراف

محمد رمضان بطل العمل.. إيمان العاصى ترد بقوة على زينة.. فيديو

عودة مرعبة.. الباحث الهولندي يُحذر: ذروة الأنشطة الزلزالية في هذا الموعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ