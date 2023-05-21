مياه سوهاج: تأهيل 8 معامل للحصول على شهاده الأيزو 17025

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب عن تأهيل 8 معامل مياه شرب وصرف صحي للحصول على شهاده الايزو 17025 وتشمل المعمل المركزى للمياه والمعمل المركزى للصرف الصحى والصناعى ومعامل مياه طما وطهطا وجهينه وجرجا ومعمل صرف صحي جرجا بتكلفة تقديري تبلغ 2.4 مليون جنيه.

وأوضح رئيس مياه سوهاج ان الحصول على تلك الشهاده يتطلب مجموعه الإجراءات التى تستهدف تحقيق التطور المستمر وتحقيق معايير الجودة ومراجعة طرق التحاليل القياسية ورفع الكفاءة الفنية والادارية للمعامل المستهدفة.

محافظة سوهاج

وتحرص الشركة على مواكبة التطورات الحديثة في مجال جودة مياه الشرب والصرف الصحى لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتوفير كوب مياه نظيف والتخلص الامن من مياه الصرف الصحي.

وأشار الدكتور منصور صابر على رئيس قطاع المعامل والجودة أن تأهيل معامل مياه الشرب والصرف الصحي للحصول على الايزوا ياتى فى إطار حرص الشركة على تحسين جودة المياه ودقة نتائج التحاليل وان الشركة تقوم بمتابعة ورفع وتحليل عينات مياه الشرب والصرف الصحى من المحطات للتأكد من مطابقتها للكود المصرى وانه يتم مراقبة جودة المياه المنتجة ايضا من خلال مديرية الصحة والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي.