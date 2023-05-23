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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نزيف وكسر بالجمجمة.. إصابة أربعيني في سوهاج على يد عامل وابنه

صدى البلد

أُصيب عامل في بداية العقد الخامس من العُمر، باشتباه نزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة؛ إثر تعدي عامل وابنه عليه؛ بسبب خلافات المالية القائمة فيما بينهم، دائرة قسم شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة جرجا يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده وجود مشاجرة دائرة القسم، ووقوع مُصاب.

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وبالإنتقال والفحص تبين إصابة المدعو "ياسر ح.ح.م- 40 عاما- عامل- ويقيم دائرة القسم"، باشتباه نزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة، وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية، وبسؤال شقيقه المدعو "محمد ح.ح.م- 43 عاما- سائق"، اتهم كلًا من:" عمر م.أ.أ- 50 عاما- عامل بأجر، ونجله المدعو محمد 15 عاما- طالب، ويقيمان بذات الناحية"بالتعدي على شقيقه بالضرب بقطعة حديدية كانت بحوزة الأول؛ ما نتج عنه إصابة شقيقه بالاصابات المنوه عنها؛ بسبب الخلافات المالية القائمة فيما بينهم.

وعقب إثبات التحريات صحة الواقعة، وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهمين والأداة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، لذات السبب سالف الذِكر.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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