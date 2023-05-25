اليوم.. ختام امتحانات الشهادة الابتدائية وطلاب البرنامج التأهيلي للملحقين بمعاهد سوهاج الأزهرية

تختتم اليوم الخميس الموافق 25 مايو 2023م أعمال امتحانات الشهادة الابتدائية وطلاب البرنامج التأهيلي الملحقين علي الشهادة الإعدادية بمعاهد سوهاج الأزهرية.

تعليم سوهاج

ويؤدي الطلاب اليوم امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والمستوي الرفيع ، بينما يؤدي طلاب البرنامج التأهيلي امتحان القرآن الكريم وتجويده.

وفي سياق متصل يواصل طلاب الشهادة الإعدادية أداء الامتحانات حيث يؤدي الطلاب امتحان الجبر والتربية الفنية في الفترتين الأولي والثانية وامتحان الحاسب الآلي في الفترة الثالثة، ومن المقرر أن تُختتم أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية السبت المقبل.