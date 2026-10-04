رؤساء الجامعات والقيادات التنفيذية بعدة محافظات يهنئون القيادة السياسية بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر

هنأ رؤساء الجامعات والقيادات التنفيذية في عدة محافظات، الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

ففي قنا، بعث رئيس جامعة قنا الدكتور أحمد عكاوي ببرقية تهنئة إلى الرئيس السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، مؤكدًا أن ذكرى السادس من أكتوبر ستظل في ذاكرة الوطن كرمزٍ للفخر والاعتزاز لكل مصري، إذ تجسد أسمى معاني الفداء والتضحية في سبيل استرداد التراب الوطني وصون الكرامة.

وأشاد بالملحمة التاريخية التي سطرتها القوات المسلحة الباسلة ببطولاتها، والتي أدهشت العالم وأعادت لمصر مكانتها العظيمة، كما وجه خالص التهاني وأطيب الأمنيات لجموع الشعب المصري العظيم بهذه المناسبة الوطنية المجيدة، داعياً المولى عز وجل أن يديم على مصر أمنها واستقرارها قيادةً وشعباً وجيشاً، وأن يوفق القيادة السياسية لما فيه خير الوطن وتحقيق نهضته وتنميته الشاملة.

وفي بني سويف، أكد مدير مديرية أوقاف بني سويف الدكتور سعيد حامد أن ذكرى انتصارات أكتوبر تجسد ما يمتلكه أبناء الوطن من عزيمة وإرادة وقدرة على مواجهة التحديات وتبرز قيمة الوفاء لشهداء الوطن الذين بذلوا أرواحهم دفاعا عن أرضه، وتستوجب إجلال تضحياتهم والعناية بأسرهم وذويهم، كما تمثل مناسبةً لاستلهام معاني المسؤولية والانتماء والعمل الجاد، والمضي قدما في خدمة الوطن.

وأوضح استمرار دور مديرية أوقاف بني سويف في بيان حقيقة القيم السامية المتمثلة في حب الوطن، والجهاد في سبيله، والذود عن الأرض والعِرض، وحماية الشعب والمقدرات، من خلال رسالتها الدعوية والتثقيفية، ونشر الوعي الديني والوطني المستنير؛ بما يُسهم في بناء الإنسان وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية، وتظل ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة مصدر فخر واعتزاز، نستحضر فيها بطولات أبناء مصر وتضحياتهم، ونستمد منها قيم العطاء والانتماء والوفاء للوطن، سائلين الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها، وأن يرحم شهداء الوطن، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

وهنأ الرئيس السيسي والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وعبدالله عبد العزيز محافظ بني سويف وإلى أبناء المحافظة؛ بمناسبة ذكرى انتصارات 6 أكتوبر المجيدة التي ستظل علامةً فارقةً في تاريخ مصر، ورمزا للتضحية والفداء والاعتزاز بالوطن.

وفي أسوان، هنأ مدير مديرية أوقاف أسوان الدكتور محمد حازم محرم، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، وإلى أبناء المحافظة؛ بمناسبة ذكرى انتصارات 6 أكتوبر المجيدة، التي ستظل علامةً فارقةً في تاريخ مصر، ورمزاً للتضحية والفداء والاعتزاز بالوطن.

وأكد مدير الأوقاف أن هذه الذكرى تجسد ما يمتلكه أبناء الوطن من عزيمة وإرادة وقدرة على مواجهة التحديات، وتبرز قيمة الوفاء لشهداء الوطن الذين بذلوا أرواحهم دفاعاً عن أرضه، وتستوجب إجلال تضحياتهم والعناية بأسرهم وذويهم، كما تمثل مناسبةً لاستلهام معاني المسؤولية والانتماء والعمل الجاد، والمضي قدما في خدمة الوطن والإسهام في مسيرة بنائه ورفعة شأنه.

وشدد على استمرار مديرية أوقاف أسوان في دورها في بيان حقيقة القيم السامية المتمثلة في حب الوطن، والجهاد في سبيله، والذود عن الأرض والعِرض، وحماية الشعب والمقدرات، من خلال رسالتها الدعوية والتثقيفية، ونشر الوعي الديني والوطني المستنير؛ بما يُسهم في بناء الإنسان وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية.

وأضاف أن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة تظل مصدر فخر واعتزاز، نستحضر فيها بطولات أبناء مصر وتضحياتهم، ونستمد منها قيم العطاء والانتماء والوفاء للوطن، سائلين الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها، وأن يرحم شهداء الوطن، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

وفي كفر الشيخ، قال المحافظ المهندس إبراهيم مكي إن الذكرى الـ53 لنصر أكتوبر المجيد ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، ليس فقط لأنها شهدت استعادة الأرض والحق، وإنما لأنها أعادت لمصر ثقتها في قدرتها على تجاوز المستحيل، ورسخت درسا خالدا في أن النصر يصنعه الإنسان حين تجتمع لديه المعرفة والتخطيط والانضباط والإرادة.

وأشار المحافظ، خلال مشاركته في الاحتفال بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة كفر الشيخ، إلى أن عبور السادس من أكتوبر عام 1973 لم يكن إنجازا عسكريا فحسب، وإنما ثمرة لعقل مصري واعٍ، وتخطيط دقيق، ومقاتل آمن بوطنه ومهمته، فأسقط خط بارليف وأسقط معه وهم الاستحالة، وذلك بحضور ععد من القيادات التنفيذية والمجتمعية.

وأوضح أن الرسالة الأهم التي تحملها ذكرى أكتوبر للأجيال الحالية هي ألا تتحول التحديات إلى مستحيلات، وأن تكون مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة جزءاً أصيلاً من مسؤوليتنا الوطنية، مؤكداً أن معركة الوعي أصبحت من أهم معارك العصر، وأن حماية وعي المواطن مسؤولية مشتركة بين الدولة ومؤسساتها والإعلام والمدرسة والجامعة والأسرة وكل مواطن.

وشدد على أن أعظم ما تركه أبطال أكتوبر لمصر ليس مجرد ذكرى نصر نفخر بها، وإنما منهج عمل يقوم على فهم التحديات، وامتلاك المعلومات، وبناء القدرات، وحُسن التخطيط، وتوحيد الجهود، وهو المنهج ذاته الذي تحتاجه الدولة اليوم في معركة البناء والتنمية وتطوير التعليم والصحة والخدمات وبناء الإنسان وحماية الهوية والوعي الوطني.

من جهته.. أكد رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور يحيى زكريا عيد أهمية إحياء هذه الذكرى الوطنية وترسيخ الوعي لدى الأجيال الجديدة، وتعريف الطلاب بتضحيات وبطولات رجال القوات المسلحة، مشيراً إلى حرص الجامعة على تنظيم الفعاليات الوطنية التي تسهم في تعزيز الوعي بتاريخ الوطن وربط الطلاب بالرموز والبطولات واستلهام روح أكتوبر لمواصلة العمل والعلم والمشاركة في بناء مستقبل الوطن.