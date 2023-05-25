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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع سائق وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة إسعاف بـ سوهاج

صدى البلد

لقي سائق سيارة إسعاف في نهاية العقد الخامس من العُمر، مصرعه بينما أصيب 3 أشخاص أخرين؛ إثر انقلاب سيارة إسعاف على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج، وذلك أثناء نقلها لمريض كان سيتم إجراء عملية جراحية له.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا عبر خط النجدة من الأهالي، مفاده انقلاب سيارة إسعاف تابعة لإدارة إسعاف سوهاج، على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة المركز، ووجود جثة ومصابين.

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وبالإنتقال والفحص تبین مصرع المدعو "علي م.ح- 48 سنة- سائق بالهيئة- ويقيم دائرة مركز ساقلتة"، وإصابة كل من:" ملك .أ.أ- 17 سنة- طالبة، وهريدي أ.هـ- 48 سنة- مسعف بالهيئة، ويقيم دائرة مركز ساقلتة، ووالد المصابة المذكورة أحمد أ.أ- 47 سنة- ويقيم دائرة الأقصر- مصاب بكدمات وسجحات متفرقة بالجسم".

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المركزي، كما تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقى العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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