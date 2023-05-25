عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يجتمع برؤساء مواد تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية

صدى البلد

في إطار استعدادات المنطقة لتصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2022/2023م عقد الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الخميس الموافق 25/5/2023م اجتماعًا مع رؤساء مواد  تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية  بمكتبه بديوان عام المنطقة.

بالصور.. توريد 63 ألف طن قمح لصوامع وشون سوهاج

مصرع سائق وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة إسعاف بـ سوهاج

تعليم سوهاج

ناقش الاجتماع الذي عُقد بحضور شومان محمد أحمد، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، والدكتور علي قدري، مدير إدارة الامتحانات، والدكتور نادي طه، مدير التعليم الابتدائي، والدكتور كمال فايز، مدير إدارة شئون القرآن استعدادات المنطقة لأعمال التصحيح والتي من المقرر انطلاقها السبت المقبل  للشهادة الابتدائية بمعهد علي بن أبي طالب النموذجي الابتدائي.

وشدد رئيس المنطقة علي ضرورة تحري الدقة واعطاء كل ذي حق حقه والالتزام  بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد في هذا الشأن، ووعد بالعمل علي تذليل أية عقبات وأنه علي تواصل دائم لتلبية احتياجات مراكز التصحيح كما حث علي ضرورة تكاتف الجميع والتعاون من أجل العمل علي مصلحة ابنائنا الطلاب.

IMG-20230525-WA0033
IMG-20230525-WA0033
IMG-20230525-WA0031
IMG-20230525-WA0031
IMG-20230525-WA0032
IMG-20230525-WA0032
IMG-20230525-WA0035
IMG-20230525-WA0035
سوهاج اخبار محافظة سوهاج امتحانات الشهادة الاعدادية المنطقه الازهريه تصحيح الامتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة.. التحريات تكشف أسرار علاقة زوجة صيدلي حلوان بسائق شركة التوصيل

%5 رسوما جديدة على المياه الغازية والأسماك والبن والسلع المعمرة.. تفاصيل

حان وقت الرحيل| محمد صلاح يودّع رفاقه.. وهذا النادي في انتظاره

استفزوه بهذه الكلمات.. تفاصيل اشتباك إمام عاشور مع مجموعة شباب بالشيخ زايد

مهيب عبد الهادي: نجم فيوتشر يوقع لـ الأهلي.. والهداف يجدد تعاقده مع الأحمر

عاكسوا زوجته.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة إمام عاشور و4 خليجيين بالشيخ زايد| صور

شوبير: الزمالك يخطط للتعاقد مع هذه الصفقات

موضوعات متعلقة

بسبب حالة نفسية.. طالبة تنهي حياتها شنقًا داخل غرفتها في سوهاج

ترشيحاتنا

معركة جوية.. مقاتلات يابانية تعترض طائرات روسية فوق المحيط الهادئ

طلعت عبدالقوي لممثل التجمع: الكلام عن سيطرة الإخوان على المساجد غير صحيح

مباحثات مصرية بريطانية حول أفريقيا بشأن قمة الاستثمار المقرر انعقادها في 2024

رئيس الكنيست الإسرائيلي يزور دولة عربية بحلول شهر يونيو المقبل

وزير التجارة الصيني يلتقي نظيرته الأمريكية أثناء زيارته الولايات المتحدة

ضياء رشوان: جلسات الحوار الوطني التحضيرية استغرقت عاما لفتح القنوات المسدودة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أمراض تصيب الإنسان بسبب نقص البروتين.. هذه الأطعمة تجعل جسمك قوي

السبب صادم.. عراقي يهدي زوجته نصف كيلو ذهب بسعر تجاوز 51 مليون|صورة

ظهور ملفت لـ ساشا باراك أوباما بعد أيام من تخرجها.. شاهد  

كعب عالي على مايوه.. هادية غالب تثير الجدل من جديد

فيديو

عربيتي عملت حادثة وبنتي اتكسرت.. كريم فهمي يروي معاناته من الحسد

والدته ارتاحت وزوجته تصرخ داخل القفص..المحكمة تسدل الستار على قضية صيدلي حلوان

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

هل يعود إلى مصر ؟ تطورات في اختفاء أحمد بغدودة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ