رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يجتمع برؤساء مواد تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية

في إطار استعدادات المنطقة لتصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2022/2023م عقد الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الخميس الموافق 25/5/2023م اجتماعًا مع رؤساء مواد تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمكتبه بديوان عام المنطقة.

تعليم سوهاج

ناقش الاجتماع الذي عُقد بحضور شومان محمد أحمد، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، والدكتور علي قدري، مدير إدارة الامتحانات، والدكتور نادي طه، مدير التعليم الابتدائي، والدكتور كمال فايز، مدير إدارة شئون القرآن استعدادات المنطقة لأعمال التصحيح والتي من المقرر انطلاقها السبت المقبل للشهادة الابتدائية بمعهد علي بن أبي طالب النموذجي الابتدائي.

وشدد رئيس المنطقة علي ضرورة تحري الدقة واعطاء كل ذي حق حقه والالتزام بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد في هذا الشأن، ووعد بالعمل علي تذليل أية عقبات وأنه علي تواصل دائم لتلبية احتياجات مراكز التصحيح كما حث علي ضرورة تكاتف الجميع والتعاون من أجل العمل علي مصلحة ابنائنا الطلاب.