راتب شهري بدون عمل من التضامن.. من هي الفئة المستحقة؟

تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم الدعم بشكل مستمر للمواطنين الذين يستحقون الدعم، وذلك طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

أوراق نقدية

مسعدات مالية بشكل شهري للمواطن

وتقدم وزارة التضامن تلك المساعدات بشكل شهري، بشرط توافر شروط ومعايير الاستحقاق اللازمة، ونرصد خلال السطور التالية، شروط الحصول على مساعدات مالية شهرية ضمانية، والفئات المستحقة، وفقا للموقع الإلكتروني لوزارة التضامن، والتي جاءت على النحو التالي:-

شروط الحصول على المساعدات المالية الشهرية من وزارة التضامن

- ألا يكون المتقدم يعمل بالحكومة أو القطاع الخاص أو يتقاضى معاشا تأمينيا أو مساعدة ضمانية شهرية.

ـ أن تكون الأسرة المتقدمة لديها أبناء حديثو الولادة حتى 18 عاما، والأبناء من سن 6 سنوات حتى 18 عاما بمراحل التعليم.

ـ المتقدم لبرنامج كرامة من المسنين عمره (65 عاما).

- العجز أو مرض مزمن يحول عجزه أو مرضه المزمن بينه وبين العمل ويثبت ذلك بالفحص الطبى.

- الأيتام الذين لا ينالون رعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو بعد ذلك.

الأوراق المطلوبة للحصول على مساعدات مالية ضمانية

- يتم تقديم طلب المساعدة على نموذج (طلب الحصول على خدمة) بعد استيفاء بياناته من خلال وحدة الشؤون الاجتماعية التابع لها محل الإقامة مرفقة بها المستندات المؤيدة​.