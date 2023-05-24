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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان يحسم أمر طباعة ورقة نقدية بـ500 ألف ليرة.. ماذا عن المليون؟

الليرة اللبنانية
الليرة اللبنانية


 

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، بأن المصرف المركزي قد حسم قراره بشأن طباعة ورقة نقدية من فئة الـ500 ألف ليرة، بعد أن تخطت الكتلة النقدية 97.08 تريليون ليرة لبنانية مع نهاية عام 2022.

وتجري التحضيرات على قدم وساق في مصرف لبنان الذي حسم أمر طباعة الـ500 ألف ليرة، ولكن تجرى المباحثات حاليا للاختيار بين طباعة فئة الـ250 ألف ليرة أو المليون ليرة.

وتشير المعلومات إلى أنه في انتظار اجتماع الهيئة العامة لمجلس النواب لإقرار التعديلات النهائية على القانون.

وتوفر طباعة الفئات الكبيرة على مصرف لبنان تكاليف الطباعة والتخزين والنقل كما تسهل على المواطنين حمل كميات كبيرة من العملات، وتخفف كلفة نقل الأموال وتخزينها على التجار الكبار.

وبمجرد إقرار التعديلات في الهيئة العامة، يحتاج مصرف لبنان إلى 3 أشهر على الأقل ما بين عمليات طباعة العملة التي تتم في ألمانيا ومالطا وشحنها قبل طرح الفئات الجديدة في السوق اللبنانية، علما بأن المركزي أنجز وإن بصفة غير رسمية التحضيرات التي تتعلق بشكل هذه الفئات والمميزات التقنية للحماية والأمان.

وبحسب البيانات الرسمية فقد بلغ حجم الكتلة النقدية التي تشمل السيولة الجاهزة بالليرة اللبنانية 97.08 تريليون ليرة لبنانية مع نهاية العام 2022، وهو ما يثبت أن سياسة طبع العملة من قبل مصرف لبنان، أغرقت السوق بكميات كبيرة من الليرة، التي باتت تستخدم في عمليات المضاربة على العملة.

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