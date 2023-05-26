عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز الاجتماع على الذكر في حلقات جهرا؟ علي جمعة يحسم الجدل

الذكر
الذكر

هل يجوز الاجتمـاع على الذكر في حلقات جهرا؟ سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف. 

الاجتمـاع على الذكر

وقال الدكتور علي جمعة في جوابه، إن الاجتمـاع على الذكر في حلق سنة ثابتـة بأدلة الشـرع الشريف، أمر الله بها في كتابه العزيز، فقال تعالى: ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ  ﴾. 

وقال النبي صلي الله عليه وسلم : « إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطريق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا : هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا....... إلى أن قال : فيقول الله عز وجل : أشهدكم أني غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة : فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة، قال : هم الجلساء لا يشقى جليسهم».

وعن معاوية رضي الله عنه : « أن النبي صلي الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه، فقال : ما أجلسكم؟ قالوا : جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا.... إلى أن قال : أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة ».

وقد بوب النووي الحديث الأول في كتابه رياض الصالحين بعنوان، باب فضل : «حلق الذكر» والذكر في الشريعة الإسلامية له معان كثيرة منها : الإخبار المجرد عن ذات الله، أو صفاته، أو أفعاله، أو أحكامه، أو بتلاوة كتابه، أو بمسألته ودعائه، أو بإنشاء الثناء عليه بتقديسه، وتمجيده، وتوحيده، وحمده، وشكره وتعظيمه، ولا دليل لمن ادعى أن حلق الذكر المراد بها هنا دروس العلم.

وقد أورد الصنعاني حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: « ما جلس قوم مجلسًا يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة، وذكرهم الله فيمن عنده».

ثم قال : « دل الحديث على فضيلة مجالس الذكر والذاكرين، وفضيلة الاجتماع على الذكر. وأخرج البخاري : «أن ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا هلموا إلى حاجتكم. قال : فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا» الحديث. وهذا من فضائل مجالس الذكر تحضرها الملائكة بعد التماسهم لها.

أفضل الذكر بعد صلاة الفجر حتى الشروق .. 5 منازل لمن أدركه

مفتاح الغنى والفلاح.. 3 مكارم تجعلك تداوم على هذا الذكر ليلا

وبين أن المراد بالذكر هو : التسبيح، والتحميد، وتلاوة القرآن، ونحو ذلك، وفي حديث البزار «إنه تعالى يسأل ملائكته : ما يصنع العباد ؟ وهو أعلم بهم، فيقولون : يعظمون آلاءك، ويتلون كتابك، ويصلون على نبيك، ويسألونك لآخرتهم ودنياهم» والذكر حقيقة في ذكر اللسان، ويؤجر عليه الناطق ولا يشترط استحضار معناه، وإنما يشترط ألا يقصد غيره فإن انضاف إلى الذكر باللسان الذكر بالقلب فهو أكمل، وإن انضاف إليهما استحضار معنى الذكر، وما اشتمل عليه من تعظيم الله تعالى، ونفي النقائص عنه ازداد كمالا، فإن وقع ذلك في عمل صالح مما فرض من صلاة أو جهاد أو غيرهما فكذلك، فإن صح التوجه وأخلص لله فهو أبلغ في الكمال.

وشدد علي جمعة: مما سبق يعلم أن التجمع لذكر الله بقراءة القرآن، أو مدارسة العلم، أو التسبيح والتهليل والتحميد من السنن التي حث عليها ربنا في كتابه العزيز، وسنة نبيه صلي الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة، والله تعالى أعلى وأعلم.

الذكر الاجتمـاع على الذكر يجوز الاجتمـاع على الذكر في حلقات جهرا الدكتور علي جمعة هيئة كبار العلماء الأزهر الاجتمـاع على الذكر في حلق مجالس الذكر فضيلة مجالس الذكر المراد بالذكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول ردة فعل من كهربا عقب قرار رحيله بنهاية الموسم

خطف ديانا.. اعترافات صادمة من فتاة الساحل بعد اعتداء خال صديقاتها عليها

ألفاظ خارجة .. تفاصيل صادمة في خناقة لقجع مع رئيس الكاف

نجم الأهلي يلمح لقرب رحيله عن الفريق وانضمامه للزمالك

من النهاردة هتاكل بروتين| طرح لحوم حية بـ 195 جنيها والبلدي بـ 220.. اشتريها من هنا

طارق السيد يلمح لـ توقيع نجم الزمالك لنادي بيراميدز

مش في عُرف الكورة| عضو مجلس الزمالك السابق يوجّه رسالة لـ مرتضى منصور

شبه فستان رانيا يوسف.. سخرية من أحمد سعد بسبب ملابسه وارتدائه حلق

موضوعات متعلقة

مسجد السيدة نفيسة|ترديد الصلاة على النبي عقب الجمعة .. فيديو

مصر تصلي على النبي .. علماء الأزهر والأوقاف: فضائل الصلاة والسلام على سيد الأنام لا تحصى ولا تعد

عميد كلية الشريعة بالهند: الصلاة على النبي ترفع عنَّا الغمة وتحقق الخير للأمة

النشرة الدينية.. فضائل الصلاة على النبي يوم الجمعة.. ومساجد مصر تتعطر بالصيغة الإبراهيمية في محبة الرسول

دعاء فك الكرب.. اللهم فرج همنا وأمن بلادنا ببركة الصلاة على النبي

وزير الأوقاف: بلد يقرأ القرآن ويصلي على النبي العدنان لا يضام أبدا

الصلاة على النبي.. مساجد مصر تتعطر بالصيغة الإبراهيمية في محبة الرسول| فيديو

يسعد بصلاتك وسلامك عليه.. وزير الأوقاف يكشف عن فضائل الصلاة على النبي

ترشيحاتنا

سباق تسليح تقني.. مايكروسوفت تدمج كل منتجاتها بالذكاء الاصطناعي

بكين تحث أوروبا على اتخاذ الصين بديلا اقتصاديا عن أمريكا

الأهلي معروف بالسحر.. تعليق صادم من نجم الوداد السابق قبل نهائي أفريقيا

الصور الأولى من حفل زفاف ابن ماجد الكدواني

الإسكندرية .. قرارات النيابة في واقعة سقوط لعبة بملاهي جرين بلازا

ما بين “فشلنا” و"خذلناكم" و"محطم كليا"| هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟.. وريال مدريد يفتح أبوابه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصور الأولى من حفل زفاف البلوجر ياسر أحمد وآية إبراهيم | شاهد

طريقة عمل ميني بيتزا بأسهل الخطوات

رياح مثيرة للأتربة وأمطار.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الغد

بعد أحمد سعد .. فنان شهير يصدم متابعيه بـ قميص تُل

فيديو

العالم الهولندي يحذر من وقوع زلزال جديد مدمر.. تفاصيل/ فيديو جراف

مشروع جنة الله على الأرض.. الحبتور والعبار متفائلين بشأن الاقتصاد المصري

قصة حب دينا الشربيني .. ومتى تنفذ وصية والدها | فيديو جراف

فيديوجراف..الأرض تستقبل أول رسالة من الفضائيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ