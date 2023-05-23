عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أفضل الذكر بعد صلاة الفجر حتى الشروق .. 5 منازل لمن أدركه

الصلاة
الصلاة

تعد صلاة الفجر من أعظم الصلوات الخمس أجرا لمن واظب عليها في موعدها، فقد دلت آيات القرآن الكريم على عظيم فضلها، فأقسم المولى تبارك وتعالى بالفجر، وسميت سورة من الوحي المحفوظ بسورة الفجر. 

يقول تعالى:«أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا». 

الصلاة

أعمال ما بعد الفجر

وفي بيان فضل أعمال ما بعد الفجر وحتى شروق الشمس، قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يستحب للمسلم أن يغتنم ما ورد بالحديث الشريف اقتداءً بسنة النبي - صلى الله عليه وسلم-، كما أنه يستحب للمسلم المداومة على ذكر الله - تعالى- خاصة بعد الصلوات المفروضة ومنها صلاة الفجر جماعة.

واستشهدت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، بحديث رسول الله صلى الله عليه قال صلى الله عليه وآله وسلم: «من صلى الغداة -الصبح- في جماعةٍ ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجةٍ وعمرةٍ»، ثم قال: «تامةٍ تامةٍ تامةٍ» رواه الترمذي.

سر استجابة الدعوات في الليل .. وخير ما يقال قبل الفجر

حكم النداء قبل أذان الفجر بنصف ساعة.. دار الإفتاء تجيب

الذكر بعد صلاة الفجر حتى الشروق

كما ورد في هذا أحاديث صحيحة عن النبي – صلى الله عليه وسلم- تدل على شرعية الذكر بعد صلاة الفجر، وهو أن يقول لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عشر مرات، فيشرع لكل مؤمن ومؤمنة المحافظة على ذلك بعد الصلاتين المذكورتين. 

ومما ورد في فضل هذا الذكر ما رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي ذر –رضي الله عنه- قال -صلى الله عليه وسلم- (من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتب له عشر حسنات، ومحي عنه عشر سيئآت، ورفع له عشر درجات، وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان، ولم ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله عز وجل). 

ومن الأذكار الواردة المأثورة بعد الصلوات الخمس، أن يقول بعد السلام أستغفر الله ثلاثا. اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وإن كان إماما شرع له الانصراف إلى الناس ويعطيهم وجهه بعد قوله أستغفر الله ثلاثا. 

اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام تأسيا بالنبي – صلى الله عليه وسلم – ذلك وللإمام عند الانصراف أن ينصرف عن يمينه أو عن شماله لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- فعل هذا وهذا.

كما يستحب للمصلي أيضا بعد كل صلاة من الصلوات الخمس بعد الذكر المذكور أن يقول: سبحان الله والحمد لله، والله أكبر ، ثلاثا وثلاثين مرة، فتلك تسع وتسعون، ويقول تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لأنه قد صح عن النبي- صلى الله عليه وسلم- الترغيب في ذلك وبيان أنه من أسباب المغفرة. 

ويشرع للمصلي أيضا بعد كل صلاة من الصلوات الخمس أن يقرأ آية الكرسي بعد هذه الأذكار، وأن يقرأ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ و قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ويشرع أن يكرر السور الثلاث بعد المغرب وبعد الفجر وعند النوم ثلاث مرات لورود الأحاديث الصحيحة في ذلك.

الدعاء

الذكر بعد صلاة الفجر حتى الشروق

ومما ورد في فضل الذكر من أحاديث نبوية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، نجمل لك بعض الثواب في التالي:

1- أجر حجٍ وعمرة: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "مَن صلى الفجرَ في جماعةٍ، ثم قَعَد يَذْكُرُ اللهَ حتى تَطْلُعَ الشمسُ، ثمّ صلى ركعتينِ، كانت له كأجرِ حَجَّةٍ وعُمْرَةٍ تامَّةٍ ، تامَّةٍ ، تامَّةٍ".

2- التحصين من الشيطان: روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال: دبر صلاة الفجر وهو ثانٍ رجليه قبل أن يتكلم-: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات، كتب الله له عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه، وحرس من الشيطان ولم ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم؛ إلا الشرك بالله عز وجل.

كما رُوِي عن عمرو بن عبسة أنّه قال:(ما تَسْتَقِلُّ الشمسُ فَيَبْقَى شيءٌ من خَلْقِ اللهِ -عزَّ وجلَّ- إلَّا سَبَّحَ اللهَ -عزَّ وجلَّ- وحَمِدَهُ، إلَّا ما كان مِنَ الشيطانِ وأَعْتَى بَنِي آدمَ، فَسَأَلْتُ عن أَعْتَى بَنِي آدمَ؟ فقال: شِرَارُ الخَلْقِ، أوْ قال: شِرَارُ خَلْقِ اللهِ)، وما تعنيه عبارة (ما تستقلّ الشّمس)؛ أي أنّها ترتفع وتتعالى بقَدْر رمح، ففي هذا الوقت لا يبقى شيء ممّا خلقه الله تعالى إلّا ويُسبّحه ويحمده، فقد قال الله تعالى: (وَإِن مِن شَيءٍ إِلّا يُسَبِّحُ بِحَمدِهِ...)، فكلّ ما خلقه الله -تعالى- يُسبّحه ويحمده، إلّا ما ورد ذِكره في الحديث السابق من الشّياطين وغير المُكلّفين من الناس.

3- النجاة من النار: حيث روى أبو داود وابن حبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله بعد صلاة الفجر والمغرب: "اللهم أجرني من النار" .. سبع مرات.

4- عن ابن عباس- رضي الله عنهما- عن جويرية - رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح، وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى، وهي جالسة، فقال: «ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ » قالت: نعم، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لقد قلت بعدك أربع كلمات، ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته».

5- سيد الاستغفار: فقد ورد عن رسول الله –صلى الله عليه- فيما رواه البخاري، عَنْ شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ قَالَ وَمَنْ قَالَهَا مِنْ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنْ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ».

صلاة الفجر فضل الذكر الذكر بعد صلاة الفجر حتى الشروق الصلوات المفروضة صلاة الفجر جماعة دار الإفتاء أعمال ما بعد الفجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لأصحاب المعاشات.. صرف نفقة تعادل معاش 3 أشهر في هذه المواعيد.. تفاصيل

بسبب مباراة الداخلية ..قرار عاجل من الزمالك ضد أوسوريو

طعنة فى رقبتها.. فنانة شهيرة فى حالة خطرة بالمستشفى

رجل أعمال.. تعرف على حبيب دينا الشربيني الجديد

7 ملايين يورو.. عرض مغرٍ للاعب الأهلي من نادٍ أوروبي

دهسوه 3 مرات بالسيارة| القصة الكاملة لمصرع حفيد فنان شهير على يد رجل أعمال ونجله بالبحيرة

يهم المواطنين .. أحمد موسى يعلن خبرا سارا علي الهواء

الانتماء للفلوس.. إعلامي يعلن رحيل نجم الأهلي إلى الدوري القطري

موضوعات متعلقة

النشرة الدينية|حكم زيادة عدد المشاركين في الأضحية بسبب الأسعار.. و3طاعات تعدل ثواب الحج

خصائص الأشهر الحرم فضلها وكيف نتعرض لنفحاتها؟ داعية أزهري يجيب

التوبة من الغيبة .. كيفيتها وهل يشترط إعلام من اغتبته؟ الفقهاء يجيبون

بعنوان "أذّن بالناس".. «الحج والعمرة» تطلق شعارها لموسم حج 1444

فتاوى تشغل الأذهان| هل هناك بديل عن سجود التلاوة إذا تعذر أداؤه؟.. وحكم الصلاة أول الأذان وهل يلزم انتهاؤه؟

3 طاعات تعادل ثواب الحج لمن عجز عن زيارة بيت الله الحرام .. احرص عليها

لا أتمنى لهم الشر والأذى.. في غضبي أدعو على أولادي فهل يستجاب؟

أجد نفسي في تكرار العمرة فهل آثم على عدم الحج؟ علي جمعة يجيب

ترشيحاتنا

بمشاركة 15 دولة.. انطلاق الاجتماع الإقليمي الأول لـ"بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية العربية"

بمواصفات فائقة وسعر مناسب.. فيفو تطلق رسميا هاتفها iQOO Z7s

أفضل الذكر بعد صلاة الفجر حتى الشروق .. 5 منازل لمن أدركه

جهاد جريشة يعلق على أداء التحكيم في مباراة الزمالك والداخلية

وفاة شاعر كوبي احتجز 14 عاما في قبو خلال الحكم السوفيتي

أمير هشام يكشف كواليس تحرك الأهلي بشأن رحيل حمدي فتحي للدوري القطري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 99 عاما.. أمريكية تحتفل بتخرج ابنها العجوز| شاهد

امرأة تتفاجأ بقلبها معروضا داخل متحف بلندن

صياد يصطاد سمكة تثير رعب السوشيال ميديا في روسيا.. صور

بعد مزيل العرق.. استخراج زجاجة زيت شعر من معدة عجوز بالهند

فيديو

سجل حافل من الإنجازات.. حلمي طولان مديرا فنيا لـ سيراميكا كليوباترا

الفنان أحمد فتحي يكشف مآسي عاشها في حياته

تحذير عاجل .. عاصفة شمسية تضرب الأرض بداية من اليوم

هل تعود شهادة 25% من جديد عقب قرارات البنك المركزي ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ