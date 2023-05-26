سفير بغداد السابق بالقاهرة: الأمريكان دمروا حضارة العراق ثم اعتذروا عن الغزو

قال نبيل نجم، المستشار السابق للرئاسة العراقية وسفير بغداد السابق في القاهرة، إن الأمريكان بمن فيهم "كولن باول" اعتذروا عن غزو العراق، مؤكدًا أن الأمريكان سمحوا بسرقة المتحف في العراق وجرى تدمير الأثار عقب الغزو، موضحًا أن قرار أمريكا وبريطانيا بغزو العراق واحتلاله كان خارج مجلس الأمن، وبالتالى غير شرعي وباطل، والنتائج المترتبة عليه باطلة أيضا.

وأضاف «نجم»، خلال حواره في برنامج «ثم ماذا حدث»، مع الإعلامي جمال عنايت، الذي يعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الأمريكان لم يحافظوا إلا على وزارة النفط ، موضحًا أنه لم ينشأ أي شيء ذى قيمة في العراق بعد الاحتلال، كل الموجود الآن تم إنشاؤه في عهد النظام السابق، وبالتالى هناك تخلف كامل في كل جوانب الحياة الثقافية والصحية والاجتماعية.

وأوضح المستشار السابق للرئاسة العراقية وسفير بغداد السابق في القاهرة، أن الأمريكان حاولوا تدمير الحضارة العراقية، فاليونسكو أعلنت العراق في السبعينيات خاليا من الأمية، بينما الآن انتشرت الأمية بشكل كبير حتى إننا نشعر أننا عدنا للقرون الوسطى.