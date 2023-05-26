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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غرزتين.. تطورات الحالة الصحية لحارس الأهلي مصطفى شوبير

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل إصابة مصطفي شوبير حارس مرمي النادي الأهلي خلال مباراة المارد الأحمر ضد منافسه طلائع الجيش التي أقيمت مساء اليوم على ملعب استاد الكلية الحربية، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 22 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال شوبير خلال تصريحات تليفزيونية : أطمئن جماهير النادي الأهلي علي حالة مصطفي شوبير هو بخير وأخد غرزتين فقط ولكن يجب أن أشيد برجولته وإصراره على  استكمال المباراة .

وتغلب النادي الأهلي، على نظيره طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الكلية الحربية، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 22 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز ثنائية الأهلي في شباك طلائع الجيش، محمد مجدى أفشة وعمرو السولية.

وواصل النادي الأهلي تصدر ترتيب جدول الدوري برصيد 59 نقطة فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 26 ليقبع فى المركز السابع عشر. 

الأهلى طلائع الجيش مصطفى شوبير النادي الأهلي احمد شوبير

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