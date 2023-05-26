موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على طلائع الجيش

يبحث عشاق المارد الأحمر، عبر محركات البحث "جوجل" عن موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب الفوز على طلائع الجيش.



وتغلب النادي الأهلي على نظيره طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الكلية الحربية، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 22 لبطولة الدوري المصري الممتاز.



أحرز ثنائية الأهلي في شباك طلائع الجيش محمد مجدى أفشة وعمرو السولية.



وواصل النادي الأهلي تصدر ترتيب جدول الدوري برصيد 59 نقطة فنيا تجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 26 ليقبع فى المركز السابع عشر.



موعد مباراة الأهلي القادمة



ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الاثنين القادم، على استاد "القاهرة" في التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.